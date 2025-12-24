Slovákov „uťahovanie opaskov“ neodradilo, investičná aktivita zostáva napriek drahote vysoká

Slovenskí investori majú za sebou výnimočné obdobie. Aj rok 2025 sa zaradil medzi nadpriemerne úspešné a potvrdil trend, ktorý trvá už tretí rok po sebe. Napriek ekonomickej neistote, geopolitickým turbulenciám aj domácim konsolidačným opatreniam zostáva investičná aktivita na Slovensku vysoká.
Údaje z reprezentatívneho prieskumu realizovaného agentúrou 2muse pre spoločnosť Across Private Investments ukazujú, že rast cien a „uťahovanie opaskov“ väčšinu investorov od budovania majetku neodradili, práve naopak.
Investičné trendy
Viac ako polovica slovenských investorov investovala počas roka bez zmeny, a to bez ohľadu na infláciu. Štvrtina opýtaných dokonca svoje investície navýšila s jasným cieľom ochrániť hodnotu peňazí a dosiahnuť vyššie zhodnotenie.
Len necelá pätina priznala, že pre zhoršenú finančnú situáciu investuje menej. Tento postoj sa premietol aj do celkových objemov. Majetok Slovákov v podielových fondoch medziročne vzrástol približne o dve miliardy eur a priblížil sa k historickému maximu na úrovni takmer 16 miliárd eur.
Čas je najlepší investor, rozdiel medzi 20-ročným a 50-ročným štartom môže byť aj 230-tisíc eur
Investičná aktivita mala počas roka svoj rytmus. Najviac investícií smerovalo do fondov v januári a októbri, najslabší bol tradične apríl. Výsledky fondov pritom potvrdili, že investori si vybrali relatívne správne. Akciové a zmiešané fondy dosiahli zhodnotenie presahujúce šesť percent, realitné fondy zarobili viac než 3,7 percenta a dlhopisové fondy vyše 3,5 percenta.
„Zaujímavé zhodnotenie priniesli už tradične akciové fondy či zmiešané fondy. Vzhľadom na tohtoročnú dynamiku vývoja na trhoch ide o dobrý výsledok, ktorý korešponduje s očakávaniami analytikov,“ uviedol Andrej Rajčány zo spoločnosti Across Private Investments.
Dôchodkové piliere
Silnú pozíciu si udržali aj dôchodkové piliere. Objem majetku v druhom a treťom pilieri spolu presiahol 23 miliárd eur. Druhý pilier, v ktorom sa nachádza viac ako 18,8 miliardy eur, dosiahol zhodnotenie 5,4 percenta, zatiaľ čo tretí pilier investorom zarobil vyše 9,3 percenta. Aj tieto čísla potvrdzujú, že dlhodobé investovanie zostáva pre Slovákov kľúčovým nástrojom ochrany úspor.
AI verzus realitný odborník. Oplatí sa viac kúpiť byt alebo investovať do realitného fondu?
Z pohľadu globálnych trhov sa v uplynulom roku najviac darilo drahým kovom, akciám ich ťažiarov a technologickým spoločnostiam. Na opačnom konci spektra skončil chemický priemysel či komodity ako kakao a cukor.
Interné i externé vplyvy
Výhľad na ďalšie obdobie naznačuje, že vývoj na trhoch budú naďalej výrazne ovplyvňovať politické rozhodnutia v Spojených štátoch aj kondícia najväčších európskych ekonomík. Rastový potenciál si podľa analytikov zachová sektor kybernetickej bezpečnosti a zdravotníctvo.
Kým Európania investujú a bohatnú, Slováci šetria a inflácia im peniaze znehodnocuje
Slovenskí investori sa však budú musieť vyrovnať aj s pokračujúcimi domácimi konsolidačnými opatreniami. Ak budú chcieť dosahovať vyššie výnosy, budú nútení prijímať aj vyššiu mieru rizika a hľadať príležitosti mimo konzervatívnych riešení. Rok 2025 tak potvrdil, že slovenský investor dospel. Infláciu vníma ako výzvu, nie ako dôvod na ústup, a investovanie berie čoraz viac ako nevyhnutnú súčasť finančnej stability.