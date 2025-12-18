Do roku 2050 bude tretina vo veku nad 65 rokov, strieborná ekonomika mení poisťovníctvo

Slovensko vstupuje do obdobia výraznej demografickej zmeny, ktorá zásadne ovplyvní nielen pracovný trh, ale aj celý finančný sektor. Podľa najnovšej analýzy zaisťovne Swiss Re bude krajina v nasledujúcich desaťročiach patriť medzi najrýchlejšie starnúce ekonomiky v Európe. Do roku 2050 má byť takmer tretina obyvateľov staršia ako 65 rokov, zatiaľ čo dnes tento podiel dosahuje približne 18 percent.
Prudký nárast podielu seniorov bude mať zásadné dôsledky aj pre poisťovne, ktoré sa budú musieť prispôsobiť meniacim sa potrebám populácie a prejsť od produktov určených na ochranu príjmu k riešeniam, ktoré umožnia ľuďom čerpať úspory formou renty či financovať dlhodobú starostlivosť.
Majetok sa presúva k starším
Tempo starnutia populácie na Slovensku sa podľa analýzy výrazne zrýchľuje. Zatiaľ čo zvýšenie podielu seniorov v populácii z 9 na 18 percent trvalo 55 rokov, nárast o ďalších desať percent potrvá menej ako polovicu tohto času. Takýto trend už dnes možno vidieť v krajinách ako Japonsko či Južná Kórea, kde viac než 30 percent obyvateľstva má viac ako 65 rokov. „Vplyv striebornej ekonomiky na poisťovateľov sa zrýchli a nutne prinesie novú fázu inovácií. Vidíme generáciu, ktorá je početnejšia, žije dlhšie a vstupuje do dôchodku bohatšia než kedykoľvek predtým,“ uviedol generálny riaditeľ divízie Life & Health v Swiss Re Paul Murray.
S rastúcim vekom populácie sa najväčšia časť majetku presúva k starším generáciám. V Spojených štátoch už ľudia nad 55 rokov vlastnia aktíva v hodnote približne 120 biliónov dolárov, čo predstavuje štvornásobok ročného HDP krajiny. Na Slovensku je ich priemerný majetok síce nižší, podľa údajov Národnej banky Slovenska však dosahuje okolo 129-tisíc eur na osobu, čo v súčte znamená takmer dvojnásobok slovenského HDP.
„Starší ľudia potrebujú čerpať svoje úspory rozumne a mať zabezpečené financovanie osobnej starostlivosti. To je príležitosť pre poisťovne, aby začali rozmýšľať nad zmenou ponuky produktov. Dnes totiž výlučne pre seniorov ponúkajú len pohrebné poistenie, ďalšie poistenia majú vekový limit okolo 65 rokov a pre seniorov sú nepoužiteľné,“ vysvetlil Matej Kubriczký zo Swiss Re Slovakia.
Poisťovníctvo tak podľa odborníkov prechádza od fázy akumulácie, keď si klienti počas aktívneho života budujú úspory, k fáze deakumulácie, v ktorej ich premieňajú na pravidelný dôchodkový príjem. Kým mladšie generácie potrebujú chrániť seba a svojich blízkych prostredníctvom rizikového poistenia, starší ľudia budú vyžadovať produkty, ktoré im umožnia premeniť majetok na stabilnú rentu a zároveň pokryjú výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou a opaterou.
Nové výzvy aj príležitosti
V roku 2050 môže mať vysokopríjmový dôchodca vo vyspelých ekonomikách ešte viac než dvadsať rokov života pred sebou, preto bude kľúčové rozšíriť ponuku rentových produktov a nástrojov na zmiernenie rizika dlhovekosti. Riešením môžu byť podľa Swiss Re aj kolektívne fondy, ktoré umožnia zdieľanie rizika dlhovekosti a chorobnosti medzi väčším počtom poistencov.
Jednou z najväčších výziev budúcnosti však zostáva poistenie dlhodobej starostlivosti. Počet ľudí nad 80 rokov sa v Európe do roku 2050 zvýši o 80 percent a v Severnej Amerike dokonca o viac než 120 percent, čo výrazne zvýši náklady na zdravotníctvo aj sociálne služby. V súčasnosti tieto výdavky vo vyspelých ekonomikách tvoria viac ako dve percentá HDP. Poistenie dlhodobej starostlivosti je však komplikované, keďže ide o produkty s dlhodobým charakterom a vysokou mierou neistoty.
Úspešné modely fungujú napríklad vo Francúzsku, kde poisťovne ponúkajú doplnkové produkty k štátnej starostlivosti. Tento trh má približne 1,4 milióna poistencov a ročný predpis poistného presahuje 500 miliónov eur. Produkty sú prispôsobené dostupnosti a predávajú sa cez bankopoistenie či digitálne kanály.
Slovensko tak podľa Swiss Re vstupuje do éry, v ktorej bude tzv. strieborná ekonomika patriť medzi kľúčové segmenty hospodárstva. Starnúca populácia, vysoká koncentrácia majetku v rukách starších generácií a rastúca potreba dlhodobej starostlivosti vytvoria nové trhové prostredie, ktoré prináša výzvy, ale aj príležitosti. Poisťovne, ktoré dokážu včas reagovať a prispôsobiť svoje produkty meniacim sa potrebám seniorov, budú môcť zohrávať zásadnú úlohu v udržaní finančnej stability obyvateľstva aj celej ekonomiky.