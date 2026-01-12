Ázijské akcie rástli, drahé kovy prekonali rekord, dolár oslabil. Trhy reagujú na vyšetrovanie Fedu

Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili a drahé kovy prekonali rekordy, keď investori reagovali na správu, že americké ministerstvo spravodlivosti vyšetruje Federálny rezervný systém (Fed), čo vyvoláva obavy o nezávislosť centrálnej banky USA.
Šéf FeduJerome Powell v nedeľu večer potvrdil tento „bezprecedentný“ krok, ktorý označil za súčasť tlaku prezidentaDonalda Trumpa na ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
Zlato a striebro na rekordných úrovniach
Zlato vyskočilo o 1,6 percenta takmer na 4 600 USD za uncu, striebro sa priblížilo k 85 USD, pričom obe ceny dosiahli rekordy. Dolár podľa agentúry Bloomberg oslabil voči hlavným menám o približne 0,2 percenta.
Žaloba proti Fedu je snahou o obmedzenie nezávislej menovej politiky, hovorí šéf americkej centrálnej banky
Fed naznačil, že na zasadnutí koncom mesiaca ponechá sadzby bezo zmeny. „Predvolania predstavujú jasné prekročenie hranice medzi politickým vývojom a menovou politikou, ktorú trhy považovali za nedotknuteľnú,“ povedal Stephen Innes zo SPI Asset Management. Podľa neho investori neriešia pravdepodobnosť obvinení, ale riziko, že politické tlaky prenikajú do rozhodovania Fedu.
Optimizmus v technologickom a obrannom sektore
V Ázii rástli najmä Hongkong, Šanghaj, Soul, Tchaj-pej a Manila, v nadväznosti na rekordné piatkové uzavretie Wall Street. V zelených číslach boli aj Singapur, Kuala Lumpur, Jakarta a Sydney, zatiaľ čo Bombaj, Bangkok a Wellington klesli. Londýn a Paríž otvorili v mínuse, Frankfurt nad Mohanom otvoril vyššie.
Akciové trhy rástli aj napriek slabším dátam z USA, Wall Street uzavrela na nových maximách
Väčšina búrz má za sebou silný začiatok roka 2026, pričom indexy vo Frankfurte nad Mohanom, Londýne, Paríži a Soule minulý týždeň dosiahli rekordy, podporené optimizmom v technologickom sektore a rastom akcií obranného priemyslu.
Ceny ropy mierne klesli po predchádzajúcom raste, keď protesty v Iráne a zhabanie venezuelských ropných dodávok USA prispeli k zvýšeniu geopolitického rizika. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za referenčnú oslabila o 0,3 percenta na 63,17 USD za barel.