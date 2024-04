Vláda chce zdaniť e-cigarety a sladené nápoje. Nemôžeme zdražovať, zvyšovať DPH ani škrtať sociálne výdavky, hovorí Fico (video)

Úlohou ministerstva financií je urobiť všetko preto, aby mali dostatok zdrojov na zachovanie sociálneho štandardu bežných ľudí. V rámci kontrolného dňa na rezorte to povedal premiér Robert Fico.

Konsolidácia verejných financií sa čoraz viac stáva témou a sú dve opatrenia, na ktorých vznikla podľa jeho slov dohoda v rámci koalície a ktoré chcú zaviesť. Viac si priplatia fajčiari a drahšie budú aj všetky nápoje, kde je cukor, resp. umelé sladidlá.

Tridsaťpercentný rez by nebol viditeľný

„Nemôžeme zdražovať, ani zvyšovať DPH a ani škrtať sociálne výdavky, ktoré považujeme za životne dôležité,“ povedal Fico. Cesta konsolidácie nemôže byť podľa neho taká, že ľudom príspevky budú brať.

Okrem zvyšovania daní v spomenutých oblastiach vidí priestor na úsporu v rámci vysokej zamestnanosti na úradoch štátnej správy. „Tridsaťpercentný rez by nebol viditeľný,“ myslí si Fico.

Na túto tému sa však musia ešte porozprávať s koaličnými partnermi, tento názor zastáva len Fico a nevie, či by s tým ostatní súhlasili.

Nie je podporovateľom zvyšovania DPH

„Som za výrazné škrty v rámci úradov štátnej správy, nie som podporovateľom zvyšovania DPH,“ skonštatoval Fico.

Ako pokračoval minister financií Ladislav Kamenický, v tomto roku je konsolidácia na úrovni 2 mld. eur s 18 opatreniami. V roku 2025 je potrebné podľa neho konsolidovať na úrovni zhruba 1 % HDP, resp. 1,4 mld. eur.

Do roku 2027 je cieľ dostať deficit pod 3 % s klesajúcim dlhom. A aj on potvrdil, že v rámci konsolidácie zatiaľ padla dohoda na dvoch opatrenia v rámci koalície.

Predaj e-cigariet výrazne vzrástol

Príde zdanenie elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok a iných výrobkov obsahujúcich nikotín. „Neplatia žiadnu spotrebnú daň, to treba zmeniť,“ povedal Kamenický. Predaj e-cigariet v posledných rokoch podľa jeho slov výrazne vzrástol, zvýšiť by sa teda mohol aj príjem v štátnom rozpočte.

„Nejdeme zavádzať nič, čo by neexistovalo aj v iných krajinách,“ pokračoval Kamenický. Pri elektronických cigaretách by to bola sadzba 20 centov za mililiter a pri ostatných nikotínových výrobkov 10 centov za gram.

Očakávaný príjem z elektronických cigariet a ostatných nikotínových výrobkov je 15 mil. eur v roku 2025 a za rok 2026 je to suma 126 mil. eur, spolu aj s tabakovými výrobkami.

O koľko zdražejú nápoje?

Zdanenie sladených nealkoholických nápojov je druhé opatrenie. Ide o všetko, čo obsahuje pridaný cukor, resp. umelé sladidlo. Pri ochutených nealko nápojov bude sadzba 15 centov za liter, resp. kilogram.

Pri energetických nápojoch 30 centov za liter, pri tekutých koncentrátoch, 1,05 eura za liter a pri tuhých koncentrátoch 4,3 eura na kilogram. V roku 2025 by tak malo do štátneho rozpočtu pribudnúť z tohto zdanenia navyše 85 mil. eur a v roku 2026 počítajú so sumou 117 mil. eur.