Fico tvrdí, že je odporcom zvyšovania DPH (video)

Premiér Robert Fico sa ostro ohradil voči tvrdeniam opozičnej politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS), že vláda chystá zvyšovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s problémami verejných financií.

„Som odporcom zvyšovania DPH,“ uviedol v piatok pred médiami Fico.

DPH sa zvyšovala za vlády Radičovej

Pripomenul zároveň, že DPH sa naposledy zvyšovala za vlády Ivety Radičovej, ktorá viedla krajinu v rokoch 2010 až 2012, kedy bola SaS súčasťou vládnej koalície.

„SaS súhlasila so zvýšením DPH o jedno percento, z 19 na 20 %,“ dodal premiér.

Konsolidácia verejných financií

Ako ďalej pokračoval, vláda musí nájsť iné možnosti ako sa postaviť ku konsolidácii verejných financií.

„V roku 2023, vláda ktorú vediem, prebrala najhoršie verejné financie v Európskej únii. My vieme, čo máme robiť, ale nepôjde to na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu. Myslím, že máme mnohé možnosti, ako sa postaviť týmto témam čelom. Vieme, že verejné financie treba ozdravovať. Ale pod ich ozdravovaním nerozumiem, že budeme kráglovať ľudí a ich rezať do krku len preto, že sme tu mali tri roky darebákov a hlupákov, ktorí zruinovali štátny rozpočet a verejné financie,“ zdôraznil Fico.

Opozičná SaS tvrdí, že vláda pripravuje zvýšenie DPH o dva až tri percentuálne body. Zvýšenie DPH by sa podľa SaS dotklo absolútne každého, priemernú 4-člennú rodinu by pritom len zvýšenie DPH o jeden percentuálny bod stálo minimálne 300 eur ročne.