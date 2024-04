Slovensko ide proti prúdu a dlh sa nesmie zvyšovať, Kažimír očakáva od Ficovej vlády balík opatrení

V rámci emisií štátnych dlhopisov Národná banka Slovenska (NBS) pozorne sleduje vývoj na trhoch. Podľa guvernéra NBS Petra Kažimíra je potrebné pozitívne ohodnotiť výsledky Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ktoré dosahuje.

„Financovanie dlhu je intímna záležitosť každého štátu, nemá byť predmetom politických atakov. Sme v situácii, keď financovanie slovenského dlhu nie je triviálna záležitosť, ale dá sa dosiahnuť,“ hovorí Kažimír.

Slovensko ide proti prúdu

Národná banka nevidí zásadné problémy, ktoré by bránili tomu, aby Slovensko bolo schopné financovať svoje potreby v tomto aj v najbližších rokoch.

Národná banka Slovenska očakáva, že vláda v najbližších mesiacoch príde s balíkom opatrení, ktoré dajú odpovede a ubezpečia finančné trhy, že Slovensko ostane na ceste fiškálne disciplinovanej krajiny. Je dôležité, aby slovenská vláda predstavila obrátenie trendu v oblasti výšky deficitu.

„Ten sa nesmie ďalej zvyšovať. Ak sa zvyšuje dlh všade naokolo, vtedy si môžete dovoliť zvyšovať ho aj vy. No ak inde klesá a ideme proti prúdu, je to problém,“ povedal Kažimír. A to je podľa neho situácia, kde sa Slovensko aktuálne nachádza. Trend v Európe je taký, že deficity klesajú, no Slovensko ide proti prúdu.

Svet sa zmenil

Svet po covide a po geopolitickej kríze, v ktorej však stále ešte sme, je iný. „A z tohto pohľadu sú tu faktory, ktoré hovoria proti tomu, aby sme sa vrátili k neštandardným nástrojom monetárnej politiky. V takom prostredí sme tu žili vyše jednej dekády. Boli z toho benifity, ale aj patričné náklady, čo je možné vidieť aj na hospodárskych výsledkoch centrálnych bánk,“ uviedol Kažimír na margo budúceho vývoja úrokových sadzieb.

A sú tu podľa neho aj neduhy, na ktoré sme si za desať rokov extrémnej monetárnej politiky so sebou zobrali.

Zažívame nové šoky

„Pevne verím, že nový normál bude odlišný od toho, čo sme zažívali v minulej dekáde, hlavne po veľkej globálnej finančnej kríze,“ skonštatoval Kažimír. No stále zažívame nové a nové šoky.

Či je to pandémia, ktorá priniesla civilizačný šok, ktorý sme tu nezažili možno dvetisíc rokov, alebo je tu nové obdobie, keď si zvykáme na nový globálny útok. „Tak nemôžeme vylúčiť nové neštandardné nástroje. No nemyslím si, že by sa mali týkať návratu k negatívnym sadzbám,“ doplnil Kažimír.