Úverová dynamika firiem sa vracia, investície však ťahajú len vyvolení

Úverová aktivita slovenských podnikov v roku 2025 výrazne ožila. Kým ešte na konci roka 2024 objem podnikových úverov medziročne klesal, v septembri 2025 už rástol tempom 6,3 %. Slovensko sa tak podľa Národnej banky Slovenska (NBS) posunulo z jedného z najslabších trhov úverového rastu v EÚ na úroveň prvého kvartilu. Nejde však podľa vyjadrení banky o izolovaný vývoj. Podobný trend vidno v celom regióne strednej a východnej Európy, kde sa podnikové financovanie po dvoch náročných rokoch opäť rozbieha.
Úvod roka
Najsilnejšie čerpanie úverov prišlo v úvode roka, keď ekonomiku podporoval ešte priaznivý vývoj tržieb z prvého kvartálu. Nasledujúce mesiace však priniesli spomalenie, ktoré odráža zhoršovanie makroekonomických signálov doma aj v zahraničí. Napriek tomu sa medziročné prírastky pohybujú na úrovni typickej pre minulé roky. To podľa centrálnej banky naznačuje, že bankové financovanie síce spomaľuje, no nestráca dynamiku.
K obnovujúcemu sa úverovaniu prispel aj ožívajúci dopyt po investíciách. Po období rokov 2022 až 2024, keď firmy pre vysokú neistotu preferovali najmä krátkodobé prevádzkové financovanie, sa v roku 2025 začali viac orientovať aj na investičné úvery. Tento trend však nie je plošný. Ťahúňmi sú podľa NBS najmä veľké podniky v energetike a doprave, pričom investičné úvery rástli najvýraznejšie v treťom kvartáli. Vybrané trhové služby hlásia podobné oživenie, no priemysel ostáva výnimkou.
Pokles ekonomickej aktivity
Práve priemysel čelí výraznému poklesu ekonomickej aktivity spôsobenému slabnúcim globálnym dopytom. Výsledkom je aj prepadajúci sa objem úverov. Rast prevádzkových úverov sa spomalil a investičné úvery v priemysle pokračujú v poklese, ktorý sa začal už v roku 2024. Najviac brzdia veľké nadnárodné podniky, ktoré obmedzujú investičné projekty. Situáciu do istej miery kompenzujú mikropodniky a malé podniky. Tie svoju investičnú aktivitu naopak zrýchľujú.
V ostatných sektoroch je vývoj podľa národnej banky stabilný a zodpovedá celkovému trendu. Ide o rast s miernym spomalením v treťom kvartáli. Výnimkou je segment komerčných nehnuteľností, kde sa prejavuje oživenie developerskej aktivity. Z hľadiska veľkosti podnikov sú najaktívnejší práve mikropodniky, ktoré najviac prispievajú k pozitívnej úverovej dynamike. Naopak, stredné a veľké podniky skôr stagnujú, čo len potvrdzuje polarizovaný charakter ekonomického oživenia.