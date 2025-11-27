Rast hypoték a spotrebiteľských úverov pokračuje, priemerná výška pôžičky prekonala rekordy

Úverová aktivita domácností na Slovensku zostáva silná a podľa novembrovej správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska (NBS) pokračuje rastový trend hypoték aj spotrebiteľských úverov. Hypotekárny trh ťaží z priaznivej kombinácie faktorov. Úrokové sadzby pomaly klesajú, nezamestnanosť sa drží blízko historických miním a ceny bývania naďalej medziročne rastú. Banky potvrdzujú, že práve zlepšenie dopytu je hlavným motorom oživenia.
Odložený dopyt
Počet nových hypoték sa po vlaňajšom prepade vrátil na úrovne rokov 2018 až 2021, hoci úroky sú dnes výrazne vyššie než pred pandemickým boomom. Časť rastu súvisí podľa centrálnej banky aj s odloženým dopytom z obdobia, keď sadzby prudko stúpli a mnoho domácností odkladalo rozhodnutie o kúpe nehnuteľnosti.
Priemerná výška hypotéky už prekonala rekordy z roku 2022 a od vtedajšieho vrcholu vzrástla o 13,2 percenta, čo odráža pokračujúci rast cien bytov a domov. Ak sa súčasné trendy nezmenia, medziročný rast úverov na bývanie môže podľa NBS na jar 2026 dosiahnuť až deväť percent. Už v septembri tohto roka pritom portfólio hypoték rástlo tempom 6,6 percenta, čo je viac než vo väčšine krajín Európskej únie.
Hromadenie rizík
NBS však upozorňuje, že kým krátkodobý vývoj zostáva priaznivý, do ďalších rokov sa hromadia riziká, ktoré môžu dopyt po hypotékach oslabiť. Očakáva sa stagnácia reálnych miezd, mierny nárast nezamestnanosti a tiež spomaľovanie cien bývania.
„Banky nenaznačujú, že by dopyt mal ďalej výraznejšie rásť,“ uvádza regulátor v hodnotení. Úrokové sadzby klesli od začiatku roka o 0,4 percentuálneho bodu na 3,6 percenta a jesenné marketingové kampane môžu priniesť ešte mierne zlacnenie.
Slovensko však zostáva v rámci eurozóny v skupine drahších krajín. Vývoj úrokov je úzko spätý s výnosmi štátnych dlhopisov, a teda aj s tým, ako si finančné trhy vyhodnocujú ekonomickú a fiškálnu kondíciu krajiny. Stabilný vývoj pokračuje aj pri spotrebiteľských úveroch. Ich priemerná výška sa v prvom polroku zvýšila o 6,1 percenta, teda rýchlejšie než inflácia.
Priaznivé parametre
Počet nových pôžičiek vzrástol medziročne o 3,2 percenta, no portfólio ako celok rastie pomalším tempom. Časť novej produkcie sa totiž rýchlo „stráca“ v splácaní starších úverov. Medziročný rast spotrebiteľských pôžičiek sa tak postupne spomalil z deviatich percent v lete 2024 na 6,8 percenta do konca tohtoročného septembra. Úrokové sadzby v tejto kategórii zostávajú stabilné a banky nehlásia zásadné zmeny v úverových štandardoch.
NBS vo svojej správe konštatuje, že úverová aktivita domácností je v súčasnosti pevne podporovaná priaznivými ekonomickými parametrami, no budúci vývoj bude závisieť od toho, ako rýchlo sa začnú prejavovať tlaky na trhu práce a spomaľovanie realitného trhu. Kým dnes hypotéky pomáhajú finančnému sektoru rásť, o dva roky môže byť nálada iná.