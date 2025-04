Prídavky na deti sa škrtať nebudú, Matovič a spol. vypustili nezmysly, hovorí minister Tomáš

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR odmieta tvrdenia hnutia Slovensko a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorí tvrdia, že v rámci ďalšieho kola konsolidácie by malo dôjsť k zoškrtaniu rodinných prídavkov.

„Igor Matovič a spol. vypustili nezmysly podobné tým, ktoré sa šírili pred prvou konsolidáciou a napokon sa nepotvrdili. Vláda nesiahne na prídavok na dieťa. Ako minister nebudem akceptovať žiadne okresávanie prorodinných opatrení v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to pre mňa červená čiara,“ zareagoval minister Erik Tomáš (Hlas-SD) vo svojom vyhlásení.

Remišová tvrdila, že rezort financií má tri varianty okresania prídavkov na deti. V jednej z verzií by podľa nej mali všetkým rodinám, s výnimkou rodín v hmotnej núdzi, klesnúť prídavky zo 60 na 30 eur. Predsedníčka Za ľudí tvrdí, že ďalší variant hovorí tiež o znížení prídavkov na polovicu, no výnimku by v ňom okrem rodín v hmotnej núdzi mali mať aj rodiny s minimálne tromi deťmi, prípadne aj osamelí rodičia. Posledný variant je podľa Remišovej postavený na tom, že o prídavky by úplne prišli rodičia všetkých detí starších ako 18 rokov. V súčasnosti ich pri tom môžu poberať do 25. roku dieťaťa, ak študuje na strednej či vysokej škole.