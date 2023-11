Tomášov návrh je nesystémová a nedomyslená zmena, podľa Marcinkovej tak berú najťažšie skúšaným (video)

Návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas – sociálna demokracia) o zmenách dvojpercentnej asignácie dane, z ktorej by sa mohol financovať i rodičovský dôchodok, nielen občianske združenia a mimovládne organizácie, podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) zlikviduje mnoho mimovládok s verejnoprospešným cieľom.

Smer a Hlas berú najťažšie skúšaným

Liberáli tiež apelovali na vládny kabinet a poslancov Národnej rady (NR) SR, aby predmetný návrh neschvaľovali bez odbornej diskusie.

Strana zároveň avizovala, že stojí na strane občianskej spoločnosti a má v úmysle brániť mimovládne organizácie pred ďalšími pokusmi, ktoré podľa nej istotne ešte prídu.

„Je mimoriadne smutné, že sa Hlas a Smer rozhodli peniaze na svoje predvolebné sľuby brať tým najťažšie skúšaným. Väčšina dvojpercentnej asignácie dane ide totiž občianskym združeniam so zdravotným a sociálnym zameraním. Minister práce tak berie hlavný zdroj príjmov napríklad mame s dvoma deťmi, ktorá sa stará o zdravotne postihnutého syna a všetky pomôcky platí z 2 percent z daní. Iná rodina z tejto asignácie zabezpečuje platby pre centrum pre svoje autistické dieťa, čo je 900 eur mesačne a štát na to neprispieva,“ uviedla poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková.

Dokážu pokryť až 70 percent platieb za liečbu

Doplnila, že rodiny sa podľa nej zhodli v tom, že vďaka dvom percentám dokázali pokryť 70 až percent platieb za liečbu. „Takéto občianske združenia fungujú naprieč všetkými regiónmi, kde Hlas pred voľbami hovoril, že ich chce chrániť, no robí presný opak,“ myslí si Marcinková. Podpredseda liberálov Branislav Gröhling sa vyjadril, že minister Tomáš sa chystá urobiť nezodpovedný a neprijateľný krok.

„Tak, ako sa vysmial všetkým dôchodcom do tváre s 13. dôchodkom, tak sa vysmieva aj ľuďom, ktorí sa starajú o onkologických pacientov či o ľudí bez domova. Takýmto spôsobom chce pomáhať dôchodcom, že berie peniaze chorým deťom?,“ pýta sa Gröhling.

Podľa neho ide o nesystémovú a nedomyslenú zmenu. „Je to jasný signál, že občianska spoločnosť viac nemá mať na Slovensku miesto, pričom mimovládne organizácie sú kľúčové pre zdravú demokraciu a právny štát, pretože otvárajú ľuďom oči. Hlas jednoznačne zobchodoval postupný únos právneho štátu za podporu prezidentskej kandidatúry Petra Pellegriniho,“ myslí si poslankyňa SaS Mária Kolíková. Likvidácia mimovládok, ktorej predchádzali čistky v polícii, je podľa Kolíkovej špinavou robotou pre stranu Smer.

Tvária sa, že z jedného vyberú a do druhého dajú

„Nápad Erika Tomáša je úplne perfídny. Dôchodcom z jedného vrecka peniaze vytiahnu a tvária sa, že do druhého im ich vložia. Deti by takto svojim rodičom prispeli len zlomok z toho, čo im dnes dávajú vo forme rodičovského dôchodku. Dôchodcov to poškodí, pretože príjem z dvoch percent dane nedokáže tento dôchodok plnohodnotne nahradiť,“ vraví poslanec NR SR Ondrej Dostál.

Dodáva, že mnoho ľudí to prinúti rozhodovať sa medzi rodičmi a mimovládnymi organizáciami, prípadne medzi rodičmi a deťmi, vzhľadom na to, že nejedna aktivita sa týka práve detí. Podľa Dostála sa vláda tvári, že bojuje s politickými mimovládkami, ktoré sa angažujú vo veciach verejných.

„Väčšinou sú to však malé občianske združenia, ktoré robia záslužnú činnosť v regiónoch, ktorú štát nedokáže zabezpečiť,“ vysvetľuje.

Dostál tiež poukázal na to, že vláda má v úmysle presadzovať tieto zmeny v skrátenom legislatívnom konaní, čo ale podľa neho bude v rozpore so zákonom z hľadiska pravidiel legislatívneho procesu.