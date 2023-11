Nový medzigeneračný konflikt? Vláda pri rodičovskom dôchodku výrazne znevýhodní penzistov s nezaopatrenými vnúčatami

Ak budú mať rodičovské dôchodky podobu darovania dvoch percent z daní ich pracujúcich detí, výrazne to znevýhodní penzistov s nezaopatrenými vnúčatami.

Dve percentá totiž pracujúci rodič môže darovať zo zaplatenej dane z príjmov, ktorá je však znížená o daňový bonus na dieťa. Ten pri nezaopatrenom dieťati vo veku do 18 rokov v tomto roku dosahuje 140 eur.

Ak zamestnanec nemá nezaopatrené deti

Ak zamestnanec v tomto roku zarába v hrubom 1 500 eur a nemá nezaopatrené deti, na dani z príjmov štátu mesačne odvedie 169 eur. Ročne tak na dani z príjmov štátu zaplatí 2 028 eur. Dve percentá z tejto sumy predstavujú 40,50 eura. Toto by bol po novom ročný rodičovský dôchodok.

Nie je však zatiaľ jasné, či by sa táto suma rozdelila na polovicu, ak by mal zamestnanec na dôchodku oboch rodičov. Ak by pritom tento zamestnanec mohol naďalej svojim rodičom na dôchodok prispieť zo svojich sociálnych odvodov vo výške 1,5 percenta jeho hrubej mzdy, každému rodičovi by dal mesačne 22,50 eura, teda ročne 270 eur.

Ak má zamestnanec dve nezaopatrené deti

Ak však má zamestnanec s hrubou mzdou 1 500 eur dve nezaopatrené deti vo veku do 18 rokov, v tomto roku neplatí žiadnu daň z príjmov.

Pri dvoch nezaopatrených deťoch vo veku do 18 rokov má totiž nárok na daňový bonus v sume 280 eur, kým jeho daň z príjmov je vo výške 169 eur. Takýto zamestnanec by tak nemohol svojim rodičom na dôchodku dopriať žiadny rodičovský dôchodok.