Slovensko zvýši špeciálny odvod pre investičné spoločnosti. Dôchodkové piliere to pocítia najviac

Zvýšenie osobitného odvodu zo 4,36 na 15 percent, ktoré je súčasťou vládnej konsolidácie verejných financií, zasiahne okrem iného aj sektor kolektívneho investovania. Dotkne sa správcov podielových fondov, dôchodkových správcovských spoločností aj doplnkových dôchodkových spoločností.
Bežní investori sa obávať nemusia
Ako vysvetľuje investičný analytik spoločnosti FinGO.skMatúš Čarný, bežní investori sa obávať nemusia. „Negatívny efekt sa prejaví na úrovni ziskovosti samotných spoločností, nie na výkonnosti konkrétnych fondov, ktoré spravujú,“ uvádza Čarný.
Osobitná situácia vzniká pri druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Poplatky, ktoré platia klienti, upravuje legislatíva, a teda dôchodkové spoločnosti ich nemôžu zvýšiť, aby tak pokryli vyššie daňové zaťaženie. To pre ne znamená nečakané rozpočtové obmedzenia a negatívny vplyv na hospodárske výsledky. Na sporiteľov v druhom a treťom pilieri však zvýšenie odvodu nebude mať citeľný efekt.
Podielové fondy majú viac možností
Inak sú na tom správcovské spoločnosti spravujúce podielové fondy. Tie môžu časť vyšších nákladov preniesť na klientov formou poplatkov, absorbovať ich vo vlastných výsledkoch alebo zvoliť odchod do zahraničia, odkiaľ môžu naďalej poskytovať služby slovenským investorom bez povinnosti platiť nový odvod.
Čarný pritom upozorňuje, že zvýšenie sa vzťahuje výlučne na slovenské správcovské spoločnosti. „Tie už dnes čelia silnej zahraničnej konkurencii a zvýšenie osobitného odvodu môže ešte viac oslabiť ich konkurencieschopnosť,“ dodáva Matúš Čarný.
Na bežných investorov vyšší odvod významnejší dosah mať nebude. Dôvodom je relatívne nízky podiel slovenských správcov podielových fondov na celkových investíciách domácností. Väčšina Slovákov totiž investuje prostredníctvom zahraničných fondov, brokerov a online platforiem, na ktoré sa tento odvod podľa odborníka nevzťahuje.