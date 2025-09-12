Zmeny v dôchodkovom sporení sú varovaním pre všetkých pracujúcich

Slovensko čaká ďalšie kolo konsolidačných opatrení, ktoré sa tentoraz dotýkajú aj oblasti dôchodkového sporenia. Hoci ministerstvo financií ubezpečilo, že druhý pilier sa priamych zásahov vo výške príspevkov či otvorenia nedočká, analytik zostáva skeptický.
„Už len vyjadrenia ministerstiev, že v ňom zmeny nebudú, nepôsobia upokojujúco. Veď v minulosti naň útočili pravidelne a menili pravidlá ako na bežiacom páse,“ upozornil finančný analytik Swiss Life SelectPavel Škriniar. Ako pripomenul, pravidlá sa väčšinou menili v neprospech sporiteľov, čo viedlo k znižovaniu ich budúcich dôchodkov.
Konsolidácia podľa finančných odborníkov a ekonómov opäť trestá ľudí a firmy, škrty na štáte sú len ilúzia
Aj keď príspevky do druhého piliera zostávajú zatiaľ nedotknuté, dôchodkové spoločnosti v druhom aj treťom pilieri čaká zvýšenie osobitného odvodu z 4,36 na 15 %. Podľa Škriniara to prinesie vyššie náklady správcov, čo sa môže negatívne prejaviť na možnostiach znižovania poplatkov alebo na kvalite služieb pre klientov. V konečnom dôsledku to tak obmedzí potenciál sporiteľov na vyššie zhodnotenie ich úspor. Konsolidačné zásahy zároveň ukazujú, aké dôležité je nespoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku.
„Kto sa spolieha len na štát, môže byť v budúcnosti veľmi nemilo prekvapený,“ dodal Škriniar. Ako riešenie predstavuje koncept tzv. päťpilierového dôchodku, ktorý kombinuje prvý pilier zo Sociálnej poisťovne s príspevkami do druhého a tretieho piliera, daňovo zvýhodneným investovaním a úsporami cez poistenie či bankové produkty.
Konsolidácia podľa Fica nie je najperfektnejšia, no na pocit viny podľa jeho slov nie je dôvod - VIDEO
Takýto prístup spája výhody štátneho systému so silou finančných trhov a daňových úľav, pričom zabezpečuje nielen stabilný príjem v starobe, ale aj väčšiu finančnú flexibilitu počas aktívneho života. Podľa analytika je kľúčom začať s diverzifikovaným budovaním dôchodkov čo najskôr, pretože čím viac pilierov človek využije, tým väčšiu má šancu na finančne nezávislý život podľa vlastných predstáv.