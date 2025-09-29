Väčšina trhov v Ázii kopírovala rastúci trend na Wall Street

Väčšina ázijských trhov v pondelok rástla, keď nasledovala pozitívny vývoj na Wall Street po zverejnení údajov o inflácii v USA, ktoré zodpovedali očakávaniam a zmiernili obavy z nových ciel Donalda Trumpa.
Všetky tri hlavné indexy v New Yorku v piatok skončili v zelených číslach, čím ukončili trojdňový pokles. Udialo sa tak po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) zaznamenal, že index osobných výdavkov za august vzrástol na 2,7 percenta, čo je mierne viac ako júlových 2,6 percenta.
Investori však s obavami sledujú situáciu vo Washingtone, kde zákonodarcovia nedosiahli dohodu o financovaní federálnych inštitúcií, čo by mohlo viesť k ich dočasnému zatvoreniu a odloženiu zverejnenia kľúčových údajov, ako je piatková správa o nezamestnanosti. Lídri Kongresu sa majú v utorok stretnúť s prezidentom Trumpom, aby sa pokúsili vyriešiť spor.
Medzitým ázijské trhy pokračovali v raste, pričom najvýraznejšie rástli indexy v Hongkongu a Soule, ktoré vzrástli o viac ako jedno percento. Rástli aj trhy v Šanghaji, Sydney, Singapure, Wellington, Manile a Jakarte. Japonský index Nikkei 225 však klesol o jedno percento, hoci akcie finančnej divízie Sony vzrástli o viac ako 30 percent po jej odčlenení od materskej spoločnosti.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,7 % na 69,65 USD za barel.