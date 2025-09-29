Daňoví exekútori priniesli štátu už 220 miliónov eur, september pridal ďalší milión

Daňoví exekútori finančnej správy pokračujú v úspešnom vymáhaní nedoplatkov, ktoré sa pretavuje do miliardových prínosov pre štátny rozpočet. Po septembrovej celoslovenskej akcii, ktorá bola už v poradí tridsiata ôsma, pribudol do rozpočtu za jediný týždeň takmer jeden milión eur. Exekútori navštívili 675 daňových dlžníkov, priamo na mieste odobrali 400-tisíc eur v hotovosti a ďalších 560-tisíc eur dlžníci uhradili dodatočne.
Rekordný rok pokračuje
Od začiatku roka sa takto podarilo získať už viac ako 220 miliónov eur, čo predstavuje o 11 miliónov eur viac než v rovnakom období minulého roka a o 2,7 milióna eur viac ako v rekordne úspešnom roku 2023. Finančná správa zdôrazňuje, že aktívne pôsobenie exekútorov má nielen represívny, ale aj preventívny účinok. Mnohí dlžníci sa rozhodnú vyrovnať svoje záväzky okamžite po neohlásenej návšteve.
Modernizácia procesov prináša aj jednoduchšie spôsoby úhrad. Dlžníci môžu zaplatiť nedoplatky priamo v teréne prostredníctvom POS terminálov, čo podľa údajov do konca augusta využili už v 1 720 prípadoch v celkovej výške 1,8 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 680-tisíc eur.
Kombinácia prísnosti a ústretovosti
„Naše výsledky ukazujú, že kombinácia núteného výkonu a ústretového prístupu je správna cesta. Na jednej strane zabezpečujeme príjmy pre štátny rozpočet, na druhej strane dlžníkom umožňujeme svoje záväzky uhradiť jednoduchšie a komfortnejšie,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zásahu daňového exekútora, je platiť dane riadne a včas. Ak sa daňovník dostane do ekonomických ťažkostí, odporúča čo najskôr kontaktovať správcu dane a hľadať zákonné riešenie. Napríklad formou odkladu či splátkového kalendára.