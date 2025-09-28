Šutaj Eštok: Pellegrini si uvedomuje dôležitosť konsolidácie, zákon preto podpíše

Národná rada SR prijala hlasmi vládnej koalície konsolidačný balíček, od ktorého očakáva 2,7 miliardy eur.
Prezident Peter Pellegrini si podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka plne uvedomuje dôležitosť konsolidácie, ako aj dôvody, prečo k nej vládna koalícia pristúpila. Nepochybuje preto o tom, že prezident Pellegrini dá svoj podpis pod zákon o konsolidačných opatreniach. Šutaj Eštok v relácii V politike televízie TA3 dodal, že táto konsolidácia nie je pekná. „Nikdy, keď zatvárate kohútiky, tak to jednoduché nie je a vždy to bolí,“ povedal minister.

Potvrdil, že štát ušetrí 1,3 miliardy eur, čo je zhruba polovica celkovej čiastky, ktorú treba ušetriť. „Pred zbrojením uprednostňujeme investície do zdravotníctva, aj keď aj tam je priestor na šetrenie, do sociálnej oblasti, do školstva. Tu sa nám podarilo s partnermi nájsť zhodu,“ povedal Matúš Šutaj Eštok. Ním riadené ministerstvo vnútra chce na budúci rok ušetriť 63 miliónov eur, šetriť však podľa neho budú všetky rezorty.

Národná rada SR prijala hlasmi vládnej koalície konsolidačný balíček, od ktorého očakáva 2,7 miliardy eur. Za zákon nehlasoval Ján Ferenčák z Hlasu. Podľa Matúša Šutaja Eštoka svojimi poslednými výstupmi nereprezentuje stranu Hlas, ako „stratený syn“ sa však do strany môže vždy vrátiť.

