Slovensko dopredalo ešte ďalšie dlhopisy za viac ako 63 miliónov eur

V rámci konkurenčnej časti si Slovensko požičalo na finančnom trhu 512 mil. eur.
Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát dopredal dlhopisy za 63,6 mil. eur.

K dispozícii bola pritom suma 92,4 mil. eur. V rámci konkurenčnej časti si Slovensko požičalo na finančnom trhu 512 mil. eur.

Dopyt pritom dosiahol 2,18 mld. eur. Celkovo tak tohtotýždňové aukcie dosiahli 575,6 mil. eur.

