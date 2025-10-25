Slovensko si udržalo rating A+, agentúra Standard & Poor’s ocenila zodpovedné riadenie financií

Ratingová agentúra Standard & Poor’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A+. Ako uviedlo Ministerstvo financií SR, Slovensku sa tak darí držať si rating na nezmenenej úrovni A+ s negatívnym výhľadom, čo je o dva stupne lepšie hodnotenie ako od agentúr Fitch a Moody’s.
„Slovenská republika riadi verejné financie zodpovedne a najnovšie to opäť potvrdila aj jedna z najrenomovanejších medzinárodných ratingových agentúr Standard & Poor’s (S&P). Aj napriek tomu, že nepriaznivý ekonomický vývoj v Európe a globálne riziká v súvislosti s obchodnými vojnami a clami zo strany USA robia problémy viacerým krajinám,“ informoval rezort financií.
Očakávania rastu slovenskej ekonomiky
Ratingová agentúra S&P rovnako ako slovenské ministerstvo financií predpokladá, že slovenská ekonomika v roku 2025 porastie o 0,8 %. Dôvodmi pomalšieho rastu sú podľa agentúry najmä globálne externé faktory v dôsledku obchodného napätia, ktoré však do istej miery vyvážia investície z EÚ.
„Dôležitou správou je, že samotná agentúra predpokladá, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa rast HDP Slovenska postupne zotaví a dosiahne priemerný rast 1,6 %. Ten bude ťažiť najmä z oživenia exportu a zvýšenia automobilovej produkcie, keďže od roku 2027 začne s výrobou závod Volvo na východnom Slovensku,“ podotklo ministerstvo financií.
Zlepšovanie verejných financií
Agentúra S&P vo svojom hodnotení reflektuje snahu vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Rovnako ako ministerstvo, aj agentúra očakáva, že v roku 2025 klesne deficit na úroveň 5 % HDP a následne bude klesať aj v ďalších rokoch.
„V globálnom kontexte zostane verejný dlh Slovenska – po odpočítaní likvidných aktív – pravdepodobne do konca roka 2028 relatívne nízky, na úrovni 58 % HDP. Hoci riziká opäť vzrástli, domnievame sa, že slovenská ekonomika počas predchádzajúcich rokov prekonala viacero otrasov, pričom stále vykazuje miernu externú zadlženosť a nízke náklady na financovanie vládnych výdavkov,“ uvádza agentúra S&P vo svojom hodnotení.
Plány vlády na ozdravenie ekonomiky
Vláda SR je naďalej odhodlaná pokračovať v postupnom ozdravovaní verejných financií. Základným pilierom bude podľa vlády okrem iného efektívnejší výber daní a boj proti daňovým únikom. Rezort financií v tejto súvislosti chce ešte do konca roka predstaviť už druhý akčný plán s konkrétnymi opatreniami.
Na túto skutočnosť reflektuje aj samotná agentúra. „Zámer vlády prijať opatrenia na zlepšenie výberu daní predstavuje pozitívne riziko pre našu prognózu,“ konštatuje S&P.
„Potvrdenie ratingu dokazuje dôveru v to, ako vláda ozdravuje verejné financie, a to napriek ekonomickému protivetru, ktorý vanie z najvyspelejších krajín Európy, ako je napríklad Francúzsko a Nemecko, teda dvoch základných pilierov európskej ekonomiky. Potvrdenie ratingu nám pomáha ušetriť milióny eur, ktoré tak vieme použiť napríklad v sociálnej oblasti alebo v zdravotníctve,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický.
Rating ako ekonomické vysvedčenie krajiny
Rating je ekonomické vysvedčenie krajiny. Hodnotenie medzinárodných agentúr je kľúčové, keďže podľa nich sa následne rozhodujú aj investori, ktorí napríklad kupujú dlhopisy Slovenskej republiky. V prípade, ak zostávajú ratingy zachované alebo sa zlepšujú, je to odkaz, že ekonomika danej krajiny je v relatívne dobrej kondícii a má to pozitívny vplyv napríklad aj na zníženie úrokov, ktoré štát platí za pôžičky.