Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy za 27 miliónov, naďalej nám dopomáha aj členstvo v eurozóne

Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát v utorok dopredal dlhopisy za 27 mil. eur. V rámci konkurenčnej časti si Slovensko v pondelok požičalo na finančnom trhu zhruba 500 mil. eur, pričom dopyt presiahol 1,4 miliardy eur.

Pomáha nám členstvo v eurozóne

„Objem prostriedkov, ktoré si už Slovensko v tomto roku požičalo na medzinárodných finančných trhoch, prípadne v menšej miere aj od slovenských retailových investorov, pokrýva takmer 80 % celkových tohtoročných finančných potrieb, resp. plánu,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Slovensku vo financovaní podľa jeho slov naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie. „Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky je naďalej kľúčový atribút,“ myslí si analytik.

Zníženie deficitu

Riziková prirážka na slovenské 10-ročné dlhopisy v porovnaní s nemeckými klesla podľa neho za uplynulý rok o 40 bázických bodov a momentálne je stabilizovaná okolo úrovne 80 bázických bodov.

Slovensko sa snaží znížiť svoj deficit s cieľom dosiahnuť v budúcom roku úroveň blízku 4 % HDP. Na dosiahnutie deficitu na úrovni 3 % do roku 2028 však bude podľa Kočiša potrebných viac konsolidačných opatrení.

Potrebné pokračovanie v konsolidácií

„Máme za to, že rizikovú prirážku aktuálne ovplyvňuje najmä geopolitická situácia a výzvy spojené so zvýšenou úrovňou protekcionistických opatrení, ako vojna v susednej Ukrajine, americké clá, ako aj naďalej významná expozícia dovážaných energetických komodít z východu. Kľúčovým elementom ostáva vzťah k a prístup k eurofondom, ktoré budú aj naďalej výrazne stimulovať rast slovenského HDP.“

„Okrem globálneho vývoja bude pre ďalšie znižovanie našej rizikovej prirážky potrebné pokračovať v konsolidácií, znižovaní politického pnutia, podpore demokratických inštitúcií a teda v stabilizácií celkového prostredia,“ dodal Kočiš.

