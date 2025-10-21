Slovensko dopredalo ďalšie dlhopisy za 27 miliónov, naďalej nám dopomáha aj členstvo v eurozóne

Slovensko si požičalo ešte ďalšie finančné prostriedky. Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), v pokračovaní tohtotýždňových aukcií štátnych bondov v nekonkurenčnej časti štát v utorok dopredal dlhopisy za 27 mil. eur. V rámci konkurenčnej časti si Slovensko v pondelok požičalo na finančnom trhu zhruba 500 mil. eur, pričom dopyt presiahol 1,4 miliardy eur.
Pomáha nám členstvo v eurozóne
„Objem prostriedkov, ktoré si už Slovensko v tomto roku požičalo na medzinárodných finančných trhoch, prípadne v menšej miere aj od slovenských retailových investorov, pokrýva takmer 80 % celkových tohtoročných finančných potrieb, resp. plánu,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Slovensko predalo dlhopisy za viac ako 500 miliónov eur
Slovensku vo financovaní podľa jeho slov naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie. „Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky je naďalej kľúčový atribút,“ myslí si analytik.
Zníženie deficitu
Riziková prirážka na slovenské 10-ročné dlhopisy v porovnaní s nemeckými klesla podľa neho za uplynulý rok o 40 bázických bodov a momentálne je stabilizovaná okolo úrovne 80 bázických bodov.
Slovensko sa snaží znížiť svoj deficit s cieľom dosiahnuť v budúcom roku úroveň blízku 4 % HDP. Na dosiahnutie deficitu na úrovni 3 % do roku 2028 však bude podľa Kočiša potrebných viac konsolidačných opatrení.
Potrebné pokračovanie v konsolidácií
„Máme za to, že rizikovú prirážku aktuálne ovplyvňuje najmä geopolitická situácia a výzvy spojené so zvýšenou úrovňou protekcionistických opatrení, ako vojna v susednej Ukrajine, americké clá, ako aj naďalej významná expozícia dovážaných energetických komodít z východu. Kľúčovým elementom ostáva vzťah k EÚ a prístup k eurofondom, ktoré budú aj naďalej výrazne stimulovať rast slovenského HDP.“
„Okrem globálneho vývoja bude pre ďalšie znižovanie našej rizikovej prirážky potrebné pokračovať v konsolidácií, znižovaní politického pnutia, podpore demokratických inštitúcií a teda v stabilizácií celkového prostredia,“ dodal Kočiš.