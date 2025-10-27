Analytik bije na poplach. Ak sa naplnia riziká, rating Slovenska je ohrozený

Slovensko si podľa najnovšieho hodnotenia ratingovej agentúry Standard & Poor’s udržalo investičný rating na úrovni A+, no s negatívnym výhľadom, čo podľa analytika znamená, že v horizonte jedného až dvoch rokov môže prísť zníženie. Agentúra hodnotí Slovensko o dva stupne lepšie než ostatné dve veľké ratingové spoločnosti, Fitch a Moody’s, no upozorňuje na rastúce riziká pre verejné financie aj hospodársky rast.
Negatívny výhľad Standard & Poor’s zverejnila ešte v apríli, pričom podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka bolo kľúčovým dôvodom napätie v zahraničnom obchode kvôli americkým clám. Tie môžu podľa neho negatívne ovplyvniť rast ekonomiky a následne pribrzdiť konsolidačné úsilie vlády a držať verejný dlh voči HDP na rastúcej trajektórii.
Riziko zníženia ratingu je reálne
Agentúra preto upozorňuje, že ak sa tieto riziká naplnia, Slovensko môže v najbližších 12 až 24 mesiacoch o súčasný rating prísť. Kľúčovým ukazovateľom bude vývoj verejného dlhu voči HDP, ktorý závisí od kombinácie dvoch faktorov – výšky rozpočtového deficitu a nominálneho rastu ekonomiky.
Podľa Horňáka bude preto rozhodujúce, ako sa vláde podarí pokračovať v konsolidácii verejných financií a akým tempom porastie hospodárstvo. Silný ekonomický rast by totiž mohol pomôcť stabilizovať pomer dlhu k HDP aj pri mierne vyšších deficitoch, zatiaľ čo stagnácia by tlak na verejné financie ešte zvýšila.
Kľúčová je aj efektívnosť inštitúcií
Analytik zároveň upozorňuje na význam inštitucionálnej efektívnosti, ktorá ovplyvňuje nielen výber daní, ale aj úspešnosť čerpania eurofondov. Ide o kľúčový zdroj investícií pre verejný aj súkromný sektor.
Členstvo Slovenska v Európskej únii a eurozóne zostáva podľa S&P jedným z hlavných pilierov dôvery investorov. To sa odráža aj na trhu so štátnymi dlhopismi. „Záujem investorov o slovenské cenné papiere pretrváva,“ hovorí Horňák. Riziková prirážka na 10-ročné dlhopisy voči nemeckým sa za posledný rok znížila približne o 40 bázických bodov na súčasných 80 bodov, čo podľa neho znamená, že Slovensko si požičiava za priaznivejších podmienok než v minulom roku.
Napriek tomu ostáva krajina citlivá na vývoj geopolitickej situácie a rastúci protekcionizmus, ktorý oslabuje európske exportne orientované ekonomiky, vrátane tej slovenskej.
Konsolidácia musí pokračovať
Podľa Standard & Poor’s bude musieť vláda v konsolidácii pokračovať, pretože súčasný deficit je stále príliš vysoký na to, aby sa dlh začal udržateľne znižovať. Agentúra oceňuje najmä deklarovanú snahu kabinetu o „upratovanie“ vo verejných financiách, teda zlepšenie výberu existujúcich daní a kontrolu výdavkov.
„Opatrenia na príjmovej strane sú podľa nášho názoru do značnej miery vyčerpané,“ upozorňuje Horňák. Dodáva, že ak má mať konsolidácia trvalý efekt, musí byť sprevádzaná prorastovými krokmi – podporou podnikateľského prostredia, investícií, výskumu a inovácií. Len tak sa podľa neho dá dosiahnuť rovnováha medzi fiškálnou disciplínou a hospodárskym rozvojom.
Slovensko teda zatiaľ zostáva v „bezpečnej zóne“ ratingového hodnotenia, no varovný prst Standard & Poor’s naznačuje, že okno na nápravu sa zužuje. Ak vláda nepreukáže skutočné výsledky v konsolidácii a ekonomika neprejde do rastovej fázy, riziko zníženia ratingu sa stane realitou.