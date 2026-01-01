Od nového roka sa mení daň z poistenia, zavádza sa vyššia sadzba aj jasnejšie pravidlá

Od 1. januára 2026 začali platiť zmeny v zákone o dani z poistenia. Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určenie poistného obdobia a prechodné pravidlá, ktoré majú zabrániť spätnému uplatňovaniu nových pravidiel. Upozornil na to odbor komunikácie Finančnej správy SR.
S účinnosťou od 1. januára 2026 vstúpili do platnosti zmeny, ktoré upravuje zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. Kľúčové zmeny zahŕňajú zavedenie definície poistného obdobia v § 2, ktorá spresňuje, že poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.
Pod pojmom poistné obdobie je potrebné vnímať celé poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly (napríklad obdobie troch kalendárnych mesiacov), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.
Taktiež sa zvýšuje sadzba dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %, s výnimkou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel (PZP), kde sadzba zostáva zachovaná vo výške 0 %. Zavedením prechodných pravidiel sa zabezpečuje, že nová sadzba sa uplatní len na poistné obdobia začínajúce po 31. decembri 2025 a na platby, predpisy alebo splatnosti poistného uskutočnené po tomto dátume.
Ako uvádza Finančná správca cieľom novely je zjednodušiť a sprehľadniť pravidlá, zjednotiť daňové zaťaženie v neživotnom poistení a zabezpečiť, aby sa nové podmienky neuplatňovali spätne.