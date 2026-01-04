Daňové priznania za rok 2025 sú dostupné online. Finančná správa pripomína dôležitý termín

Finančná správa pripomína, že daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daňové priznanie
Foto: ilustračné, SITA/Katarína Acél - Gáliková
Slovensko Financie a ekonomika Dane z lokality Slovensko

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a ďalšie formuláre. Ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca 2026.

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní na svojom portáli v časti Katalóg formulárov. Klienti tu nájdu formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb a ďalšie formuláre. Finančná správa pripomína, že daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca 2026.

Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.

Firmy a inštitúcie: Finančná správa SRMF Ministerstvo financií SR
Okruhy tém: daňové priznania formuláre zverejnenie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk