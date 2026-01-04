Daňové priznania za rok 2025 sú dostupné online. Finančná správa pripomína dôležitý termín

Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a ďalšie formuláre. Ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca 2026.
Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov musí daňovník použiť tlačivo, resp. e-formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR vydaným opatrením.