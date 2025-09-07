Slováci stále nevedia narábať s peniazmi, mnohí žijú od výplaty k výplate. Chýbajú im úspory aj základné vedomosti

Slováci aj v roku 2025 zápasia so slabou finančnou gramotnosťou, ktorá sa prejavuje v každodennom živote ich domácností. Pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti, ktorý je 8. septembra, na to upozorňuje investičný analytik spoločnosti FinGO.skMatúš Čarný.
Podľa neho je najväčším problémom život nad pomery, nízka schopnosť tvoriť úspory a slabé povedomie o investovaní, čo spolu ohrozuje finančnú stabilitu veľkej časti obyvateľstva. „Finančná gramotnosť nie je len vedomosť, ale aj schopnosť preniesť tieto poznatky do každodenného života,“ zdôrazňuje Čarný.
Čo znamená finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť podľa odborníka znamená vedieť plánovať rozpočet, odkladať peniaze, investovať a pripraviť sa na nečakané situácie. Kto tieto schopnosti má, robí lepšie rozhodnutia a vyhne sa zbytočnému zadlženiu. Naopak, nízke povedomie o základných pojmoch, ako sú inflácia či úroky, často vedie k životu od výplaty k výplate.
Mnohí Slováci podľa analytika nedokážu vytvoriť ani minimálnu rezervu na jeden mesiac výdavkov. Peniaze nechávajú na bežných účtoch, kde ich postupne znehodnocuje inflácia, a finančné problémy riešia ďalšími pôžičkami, čo situáciu len prehlbuje.
Nárast podvodov
K zraniteľnosti obyvateľstva prispievajú aj čoraz sofistikovanejšie podvody. Ľudia sa stávajú terčom phishingových útokov, falošných investičných ponúk či telefonátov od podvodníkov, ktorí sa vydávajú za banku alebo políciu. „Podvodníci využívajú neznalosť a strach, aby ľudí prinútili konať impulzívne. Typickým znakom je tlak na okamžité rozhodnutie,“ vysvetľuje Čarný. Aj tu podľa neho platí, že základná finančná gramotnosť pomáha rozpoznať, keď niečo nedáva zmysel.
Riešením je systematické vzdelávanie, a to už od detstva. Finančná gramotnosť by mala byť podľa odborníkov pevnou súčasťou školského vyučovania, podobne ako čítanie či počítanie. Nestačí však teória – potrebná je aj prax a spolupráca škôl s bankami či odborníkmi, ktorí dokážu deťom aj dospelým ukázať, ako peniaze fungujú v reálnom živote. „Každá generácia, ktorá vyrastie bez týchto znalostí, opakuje tie isté chyby,“ dodáva Čarný.