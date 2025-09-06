Premiér Fico o konsolidácii: Bude to spravodlivejšie ako v tomto roku

Budúcoročnou konsolidáciou verejných financií sa bude ešte v pondelok zaoberať koaličná rada. Ako uviedol v politickej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy premiér Robert Fico (Smer-SD), hľadanie konsolidačných opatrení je už pred koncom.
„Štát zoštíhľujeme. Bude to rozdelenie zodpovednosti medzi ľudí, firmy, štát. Bude to spravodlivejšie ako v tomto roku,“ povedal Fico, bližšie opatrenia však neprezradil, ale nezabudol pripomenúť, že za konsolidáciu sú zodpovedné predchádzajúce vlády.
Za konsolidáciu nesie zodpovednosť veľa opozičných poslancov teraz sediacich v parlamente. Oni nám odovzdali najhoršie verejné financie, a vy sa nás stále pýtate, čo urobíte. Vieme, že musíme konsolidovať. Nie je nám to príjemné.
Náročné rokovania
Podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), stále sa uskutočňujú náročné rokovania o šetrení v rezortoch, keďže koalícia hľadá zdroje, ktoré sa dajú ušetriť bez zásahu do sociálnych štandardov.
Sme na gréckej ceste? Podľa odborníkov má byť konsolidácia zameraná na oblasti, ktoré neublížia ekonomickému rastu Slovenska - VIDEO
Vládne strany rokovali o konsolidácii už viackrát, no zatiaľ bez konkrétnych výsledkov predstavených verejnosti. Oficiálne vyhlásenia sú strohé a neponúkajú jasné odpovede. Sám minister financií hovorí, že rezorty musia podstúpiť hlbšiu analýzu, čo znamená, že sa hľadajú úspory priamo v ich prevádzkach a bežných výdavkoch.
Tlak rastie
Politický tlak na predloženie nového konsolidačného balíka rastie, keďže podľa rozpočtovej rady deficit verejných financií môže tento rok dosiahnuť až 5,2 % HDP, hoci vláda ho plánovala na 4,7 %. Kamenický by ho chcel znížiť aspoň na 4,1 %. To si však vyžaduje opatrenia v miliardách eur, o ktorých sa koaliční partneri stále nedokázali dohodnúť.
Slovensko míňa viac, ako si môže dovoliť. Formálne plnenie sankcií dlhovej brzdy nestačí
Koalícia pritom deklaruje, že do konsolidácie nechce zahrnúť zásahy do sociálnych štandardov, čo zužuje priestor na úspory. Diskutuje sa napríklad o vyššom zdanení hazardu či úsporách vo verejnej správe. Napriek viacerým odkladom zostáva začiatok budúceho týždňa hraničným termínom, ak má vláda stihnúť predložiť rozpočet parlamentu.
Bez konsolidačného balíka by schodok ďalej rástol a dôvera investorov v schopnosť Slovenska zvládnuť verejné financie by sa mohla oslabiť.