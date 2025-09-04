Finanční odborníci radia rodičom: namiesto hračiek investujte deťom do budúcnosti

Sporenie pre deti sa stáva čoraz diskutovanejšou témou. Rodičia aj starí rodičia riešia, ako najlepšie pripraviť svoje deti na štart do dospelosti, či už formou vreckového, sporiacich účtov alebo dlhodobých investícií.
Kým menšie deti sa vďaka prvým vlastným peniazom učia hospodáriť, odborníci upozorňujú, že včasné začatie sporenia a investovania môže v budúcnosti znamenať rozdiel v desiatkach tisíc eur.
Vreckové ako prvá lekcia hospodárenia
Údaje Tatra banky z detskej aplikácie TABI napríklad ukazujú, že priemerné vreckové sa s vekom zvyšuje. Desaťročné deti dostávajú okolo 22 eur mesačne, vo veku 14 rokov je to už približne 30 eur. Zároveň sa učia sporiť. Do 10 rokov majú nasporených v priemere 126 eur, staršie deti až 207 eur. Najčastejšie si odkladajú na elektroniku, športové potreby alebo módne kúsky.
„Moderné nástroje na finančné vzdelávanie ponúkajú deťom jedinečnú príležitosť naučiť sa o financiách zábavnou formou. Nielen so školským rokom je dôležité, aby rodičia podporovali svoje deti v rozvoji finančných zručností,“ vysvetľuje segmentový manažér Tatra banky Martin Benczy.
Výskum Home Creditu dopĺňa širší obraz. Vreckové na Slovensku dostáva približne dve tretiny detí, väčšinou do 40 eur mesačne, no 6 percent z nich si prilepší aj o viac než 200 eur. Zatiaľ čo tretina dostáva vreckové pravidelne, viac detí ho dostáva podľa potreby.
Viac kariet
Zaujímavým trendom je aj rastúci podiel detí s vlastnou platobnou kartou. Dnes je to už 56 percent, pričom najčastejšie ju dostávajú po šestnástke. „Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú môžu rodičia odovzdať svojim deťom. Ak si chce dieťa kúpiť niečo väčšie a drahšie, motivujte ho, nech si aspoň časť peňazí nasporí z vlastného vreckového,“ radí ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.
Dôležitosť včasného začatia sporenia potvrdzuje aj UniCredit Bank. Podľa jej prieskumov viac než polovica rodičov plánuje deťom pri vstupe do dospelosti darovať sumu do 50-tisíc eur, no mnohí ľutujú, že so sporením nezačali skôr. „Často sa stretávame s tým, že klienti spätne ľutujú, že s investovaním nezačali skôr. Ak zhrnieme skúsenosti z praxe, staršia verzia klienta by svojmu mladšiemu ja pravdepodobne poradila začať investovať čo najskôr,“ uvádza hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.
Rodičia najčastejšie odkladajú 20 až 50 eur mesačne, vyššie sumy prevažne v Bratislavskom kraji. Podľa Ďuďákovej aj malé čiastky pri dlhšom horizonte môžu priniesť zaujímavé zhodnotenie, najmä ak sa investuje cez diverzifikované fondy.
Investícia namiesto hračiek
Investičný analytik FinGO.sk Jakub Nagy odporúča zmeniť prístup aj pri finančných daroch. Namiesto hračiek či elektroniky môže byť rozumnejšie investovať. „Takýto dar môže predstavovať jednorazovú investíciu alebo aj začiatok pravidelného investovania, ktoré bude rásť spolu s dieťaťom a po rokoch sa môže stať základom jeho štúdia, bývania či podnikania,“ vysvetľuje Nagy.
Podľa jeho prepočtov môže už 30 eur mesačne investovaných do akciového portfólia pri rozumnom 7-percentnom výnose za 20 rokov narásť na viac než 15-tisíc eur. Ak by rodičia pravidelne odkladali 100 eur mesačne, suma by presiahla 50-tisíc eur. Odborníci pritom pripomínajú, že detský účet ani klasické sporiace produkty v čase vysokej inflácie nestačia – riešením je kombinácia fondov, akcií či dokonca zlata, ktoré sa často využíva ako doplnková forma dlhodobého sporenia.
Záver je jednoznačný: vreckové učí deti hospodáriť, no zásadný rozdiel do budúcnosti prinesie včasné a systematické sporenie či investovanie. Ako hovorí Zuzana Ďuďáková z UniCredit Bank: „Ak chcú rodičia svojim deťom skutočne pomôcť splniť sny, ideálny čas začať je práve teraz.“