September na trhoch patrí k najslabším mesiacom, poklesy cien však môžu priniesť lacnejšie nákupy aktív

September má medzi investormi povesť mesiaca, ktorý tradične neprináša dobré správy pre akciové trhy. Dlhodobé dáta zo Spojených štátov ukazujú, že index S&P 500 dosahuje v tomto období priemerný mesačný výnos mínus 1,16 %, pričom za posledných štyridsať rokov skončil v pluse menej než v polovici prípadov. Podobný slabý sezónny efekt je viditeľný aj v Európe, kde napríklad poskytovateľ indexov STOXX cielene vynecháva august a september zo svojej stratégie DAXplus Seasonal pre ich podpriemerné výsledky.
Tento jav, známy ako „september efekt“, má podľa odborníkov viacero príčin. Od konca leta, keď sa investori vracajú k aktívnemu obchodovaniu, cez nižší objem firemných spätných odkupov až po rebalansovanie portfólií či zvýšenú volatilitu pri expiráciách derivátov. „Koniec tretieho kvartálu tradične prináša realizáciu ziskov a dodatočný predajný tlak,“ vysvetľuje Andrej Rajčány z Across Private Investments.
Pozitívny vývoj
Napriek týmto historickým súvislostiam sú trhy tento rok naladené optimisticky. Index S&P 500 zaznamenal štvrtý rast po sebe a podľa Across Private Investments chuť riskovať prenikla naprieč všetkými triedami aktív. Index „cross-asset momentum“ banky Societe Generale, ktorý sleduje 11 indikátorov od vzťahu ceny medi ku zlatu až po high-yield dlhopisy či kryptomeny, sa počas leta dostal blízko historicky najsilnejších býčích úrovní.
Finanční odborníci radia rodičom: Namiesto hračiek investujte deťom do budúcnosti, aj pár eur vie vyrásť na tisíce
„Vidíme pretrvávajúcu dôveru investorov v pozitívny vývoj, a to aj napriek známym septembrovým rizikám. Kombinácia očakávaného znižovania sadzieb zo strany Fedu, prekvapivo silného amerického spotrebiteľa a trvalého záujmu o technologický sektor, najmä v súvislosti s umelou inteligenciou, vytvára priaznivé podmienky pre pokračovanie rastu,“ uvádza Rajčány.
September môže byť príležitosťou
Odborník však varuje pred prílišnou sebadôverou. Aktuálne rekordne nízka volatilita na hlavných trhoch totiž často predchádza prudkým korekciám. Navyše, značná časť kapitálu je sústredená do niekoľkých technologických gigantov, čo zvyšuje riziko, že prípadný výpredaj sa rýchlo a neúmerne premietne do celého trhu. Preto sa odporúča disciplína a diverzifikácia.
Zlato lámalo rekordy a dosiahlo najvyššiu cenu v dejinách, výrazný rast zaznamenalo aj striebro
„Trhy síce vstupujú do septembra s optimizmom, no zároveň s dôvodmi na obozretnosť. Dôležité je udržať stratégiu a rozložiť riziko. Viacerí správcovia už presunuli časť prostriedkov do menších firiem, strednodobých dlhopisov či zahraničných akcií, aby sa pripravili na možné zmeny menovej politiky. Zmysel má aj posilnenie expozície voči zdravotníctvu či energetike, ktoré tradične reagujú menej citlivo na krátkodobé výkyvy,“ upozorňuje Rajčány.
Across Private Investments zároveň zdôrazňuje, že sezónnosť je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú trhy, a nemala by byť dôvodom na paniku. Investori by sa nemali snažiť trh „načasovať“, ale radšej udržať dlhodobú stratégiu. September tak môže byť pre mnohých aj príležitosťou. Poklesy cien sa dajú využiť na lacnejšie nákupy kvalitných aktív, ktoré z dlhodobého pohľadu môžu priniesť stabilný výnos.