Slováci stále milujú hotovosť, v domácej ekonomike sa však črtajú zmeny

Slováci patria medzi najväčších milovníkov hotovosti v Európe. Podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) je krajina už dlhodobo v prvej päťke štátov Európskej únie s najvyšším podielom výberov hotovosti z bankomatov v pomere k HDP. Tento trend je stabilný už od roku 2018 a, na rozdiel od väčšiny krajín EÚ, na Slovensku sa dokonca ešte prehlbuje.
Spolu s Bulharskom a Cyprom je Slovensko jednou z mála krajín, kde sa podiel výberov hotovosti na HDP za poslednú dekádu zvýšil, zatiaľ čo v ostatných štátoch EÚ sa znižuje. Kým väčšina Európanov prechádza na digitálne platby, Slováci stále preferujú bankovky a mince.
Platby kartou rastú
Napriek tomu sa aj v domácej ekonomike črtajú zmeny v správaní spotrebiteľov. Údaje bánk od roku 2023 ukazujú, že platby kartami rastú rýchlejšie ako výbery z bankomatov. Tento trend naznačuje postupný, hoci pomalý posun k elektronickým transakciám. Stále však platí, že v porovnaní so susednými krajinami využívame karty menej.
Podľa analytikov IFP má obľuba hotovosti aj tienisté stránky. Vysoký podiel hotovostných transakcií znižuje efektívnosť výberu daní a zároveň otvára priestor pre rast sivej a čiernej ekonomiky. Práve preto Európska komisia aj OECD odporúčajú podporovať rozvoj elektronických platieb, ktoré prinášajú väčšiu transparentnosť a znižujú riziko daňových únikov.
Zmena legislatívy
V rovnakom duchu sa nesie aj pripravovaná zmena slovenskej legislatívy. Od 1. marca budúceho roka bude každý podnikateľ povinný umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu, napríklad prostredníctvom platobného terminálu alebo QR kódu. Cieľom je zvýšiť dostupnosť elektronických platieb, obmedziť hotovostné transakcie a posilniť kontrolu nad obehom peňazí v ekonomike.
Táto zmena má Slovensko priblížiť moderným trendom v platobnom styku a zároveň podporiť boj proti daňovým únikom. Kým preferencia hotovosti je na Slovensku aj kultúrnym javom, postupné rozširovanie možností bezhotovostného platenia by mohlo prispieť k vyššej efektivite ekonomiky a väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia.