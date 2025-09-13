Obchodníci bez terminálu riskujú, až tretina zákazníkov by podľa prieskumu odišla

Platby kartou či mobilom sa stali na Slovensku samozrejmosťou a podľa nového prieskumu spoločnosti Visa v spolupráci s agentúrou Ipsos ich preferuje až osem z desiatich ľudí. Trend je jasný. Zákazníci očakávajú, že pri nákupoch budú mať k dispozícii moderné spôsoby platenia.
Ak ich obchodník neponúkne, riskuje, že o časť klientov príde. „Prispôsobenie sa rôznym preferenciám pomáha obchodníkom nestrácať potenciálnych zákazníkov,“ zdôraznila country manažérka spoločnosti Visa Ľubica Gubová.
Zákazníci odchádzajú bez nákupu
Údaje ukazujú, že nespokojnosť so situáciou, keď predajňa alebo prevádzka neprijíma karty, za posledný rok citeľne narástla. Kým vlani to za problém považovalo 29 % opýtaných, tento rok je to už 40 %. Až 6 z 10 Slovákov priznalo, že sa v uplynulom mesiaci ocitli v situácii, keď nemohli zaplatiť kartou.
Následky pre obchodníkov sú zrejmé, 38 % zákazníkov by v takom prípade z predajne odišlo bez nákupu a približne tretina by do podniku chodila menej často alebo prestala úplne. Prieskum ukázal, že zavedenie terminálu dokáže podnikateľom zvýšiť tržby v priemere o 27 %.
Digitálne platby si obľúbili všetky generácie
Digitálne platby si pritom získavajú dôveru všetkých generácií. Medzi mladými vo veku 18 až 26 rokov ich uprednostňuje viac než 85 %, ale aj medzi ľuďmi nad 54 rokov ide o sedem z desiatich.
Platby kartou, mobilom či smart hodinkami sú populárne vo veľkých mestách, kde ich preferuje až 88 % obyvateľov. No čoraz častejšie sa používajú aj v malých obciach. Až 78 % opýtaných tam uvádza, že digitálne platby sú ich prvou voľbou. Viac než 90 % Slovákov zároveň považuje tento spôsob platenia za bezpečný, rýchly a pohodlný.
Podľa Gubovej je dnes prijímanie digitálnych platieb znakom profesionality. „Moderný podnikateľ vníma potreby svojich zákazníkov a prispôsobuje sa im. Ponúknuť platbu kartou preto dnes nie je len výhodou, ale prejavom ústretovosti a profesionality,“ dodala.