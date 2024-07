Slováci naďalej uprednostňujú sporiace účty namiesto iných spôsobov sporenia, ich podiel stúpol na 47 percent

Slováci s úsporami stále uprednostňujú sporiace účty, pričom podiel domácností, ktoré ich využívajú, vzrástol z minuloročných 44 % na súčasných 47 %. Tento spôsob sporenia preferujú rovnako ženy aj muži a najčastejšie ho využívajú starší respondenti vo veku 65 rokov a viac.

Prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zaoberá správou pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, tiež ukázal mierny pokles podielu Slovákov bez úspor z 20 % na 18 %.

Zvýšil sa aj podiel investičných fondov

Podiel Slovákov s úsporami na bežných bankových účtoch zostal medziročne stabilný na úrovni 28 %, s mierne vyšším podielom žien (29 %) oproti mužom (27 %), pričom tento spôsob sporenia uplatňujú predovšetkým mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Zvýšil sa aj podiel investícií formou investičných fondov z 16 % na 22 %, pričom muži majú vyšší podiel (24 %) než ženy (20 %).

Každý piaty Slovák (20 %) si úspory necháva doma v hotovosti, čo je bežné najmä medzi najmladšou generáciou vo veku 18 až 24 rokov. Významne sa zvýšil podiel Slovákov s úsporami na dôchodkových účtoch z 10 % na 15 %.

„Slováci sú pri investovaní veľmi konzervatívni. Kvôli inflácii sa zvýšili sadzby na sporiacich účtoch, čo predstavuje istý výnos bez rizika a preto sú pre Slovákov jasnou voľbou. Zaznamenali sme však aj presun k investíciám do akcií a dlhopisov, ktoré sú obľúbené aj tento rok,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Podiel Slovákov, ktorí investujú do akcií a dlhopisov, vzrástol z 8 % na 12 %, čo je bežnejšie u mužov (16 %) než u žien (9 %). Investície do pozemkov a nehnuteľností zostali na úrovni 7 % a 3 %.

Muži sa púšťajú do rizikovejších investícií

Investície do cenných kovov mierne vzrástli z necelých 4 % na viac ako 5 %, a kryptomeny zaznamenali nárast z 3 % na 5 %, pričom tento typ investície preferujú skôr muži. Luxusný tovar a umenie si udržujú pozíciu okolo 1 %.

„Do rizikovejších investícií sa púšťajú skôr muži a mladí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov. Sporiace účty a dôchodkové pripoistenie preferujú vysokoškoláci. Až tretina Slovákov so vzdelaním bez maturity nemá úspory ani investície, čo platí len pre menšiu časť stredoškolákov s maturitou a minimum vysokoškolákov,“ dodala Palendalová.

Slováci pracujúci v bankovníctve a poisťovníctve najviac investujú do akcií, kryptomien a investičných fondov. Do nehnuteľností a pozemkov investujú hlavne zamestnanci v IT a telekomunikáciách, pričom títo zamestnanci tiež uprednostňujú sporiace účty. V školstve, vede, výskume a kultúre majú Slováci najviac úspor v cudzích menách a prekvapivo vysoký podiel investícií do kryptomien (11 %).