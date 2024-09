Situácia okolo verejných financií je vážna, tvrdí minister Kamenický. Konsolidácia bude podľa neho obrovská

Situácia okolo verejných financií je dosť vážna. V rámci stredajšieho rokovania vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Bude potrebné podľa jeho slov prijať veľký balík opatrení.

„Nebudem zatiaľ zaťažovať cifrou, všetko sa dozviete, keď sa dohodneme,“ skonštatoval Kamenický.

Majú dva týždne

Zároveň doplnil, že čas sa im kráti. Majú zhruba dva týždne na to, aby sa na niečom dohodli.

„Pripravili sme menu opatrení, ktoré by sme chceli, teraz je otázka, ako to skombinovať a vyskladať,“ uviedol minister financií. Súčasná vláda podľa neho zdedila najhoršie verejné financie v rámci EÚ.

„Taká veľká konsolidácia, aká sa robí teraz, je bezprecedentná. O to je ťažšia,“ pokračoval Kamenický. Potrebuje dosiahnuť dohodu medzi koaličnými partnermi. A to je potrebné ešte zapracovať makrovýbor, daňový výbor a musia pripraviť legislatívu do parlamentu tak, aby do 15. októbra mohli predložiť rozpočet.

Dohoda s Európskou komisiou

Respektíve, od 20. septembra do 15. októbra je potrebné dosiahnuť dohodu s Európskou komisiou o predložení tzv. strednodobého plánu.

„Budeme teda potrebovať minimálne dva týždne na to, aby sme zostavili knihu a tabuľky. A to sa nedá bez toho, aby bola dohoda na opatreniach,“ hovorí Kamenický.

Podľa ministra bude konsolidácia vysoká

Koaliční partneri sú podľa jeho slov informovaní o výške potrebnej konsolidácie. Poznajú aj riziká, ktoré súvisia s rozpočtami.

A toto je tiež potrebné zahrnúť do miery konsolidácie. Konsolidácia bude podľa ministra financií obrovská a ak prídu ďalšie nové návrhy, budú sa musieť prirátať k pôvodnej konsolidácii.

„A to z pohľadu ministerstva financií vidím ako veľký problém,“ uzavrel Kamenický.