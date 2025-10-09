Samosprávne kraje odmietajú návrh štátneho rozpočtu, podľa Viskupiča sa na deficite podieľajú minimálne

Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) jednomyseľne odmieta návrh štátneho rozpočtu. Na tlačovej besede v Košiciach to po rokovaní predstaviteľov samosprávnych krajov uviedol predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič. Zároveň požadujú, aby bol vzťah medzi štátom a zástupcami samospráv viac partnerský.
Zásah do rozpočtov
Podľa Viskupičových slov vláda i parlament dlhodobo, nielen počas aktuálneho volebného obdobia, jednostranne zasahujú do rozpočtov obcí i krajov. Samosprávne kraje majú jednotné stanovisko a plánujú sa obrátiť na vládu, Národnú radu (NR) SR aj ministerstvo financií.
„Požadujeme aj jednu zmenu dôležitú z hľadiska stability a predvídateľnosti rozpočtov. Dlhová brzda, tak ako je dnes konštruovaná, prináša rôzny výklad dvoch rôznych orgánov. Je to de facto spor medzi ministerstvom financií a rozpočtovou radou,“ uviedol predseda SK8. Dodal, že požadujú aj riešenie problematiky dlhovej brzdy a to, aby sa nevzťahovala na samosprávy. Podľa jeho vyjadrenia sa samosprávy na deficite podieľajú minimálne, dvomi percentami. Obce, kraje a mestá podľa neho dlh nespôsobili, preto považujú za nedobré to, ako na ne dopadá prísnosť dlhovej brzdy.
„Jednohlasne žiadame aj návrat k 30-percentnému podielu krajov na dani z príjmu fyzických osôb,“ dodal Viskupič. Poukázal, že za ostatné štyri roky prišli kraje o vyše 200 miliónov eur, čo je podľa jeho slov zásadná suma v kontexte služieb, ktoré poskytujú obyvateľstvu.
Reforma sociálnych služieb
Počas zasadnutia v Košiciach sa predstavitelia krajov venovali aj pripravovanej reforme financovania sociálnych služieb. Zmena by mala nastať od 1. júla 2026. Kraje by po nej mali financovať všetky miesta neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, čiže zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Pre župy to ale v budúcom roku bude predstavovať stratu vyše 26 miliónov eur. Následne ich to každý rok bude stáť 48 miliónov eur.
„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz nepredložilo návrh na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Reforma bola pripravená bez výrazného zapojenia samosprávnych krajov a akceptovania akýchkoľvek pripomienok. SK8 rázne odmieta presun kompetencií z miest a obcí na kraje bez vyčlenenia adekvátnych finančných prostriedkov,” uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Krajom podľa nej pribudnú ďalšie finančné povinnosti, no finančný príspevok budú opäť dostávať len neverejný zriaďovatelia. Kraje to považujú za neférové a vyjadrili jasný nesúhlas s navrhovanými zmenami. Majú aj pripravené riešenia.
Viskupič spomenul aj problém financovania kultúry v rámci samosprávnych krajov po zmenách vo Fonde na podporu umenia (FPU). „My, ako SK8, sme aj v spolupráci s ďalšími stavovskými organizáciami bránili, aby zdroje, ktoré išli na regionálne divadlá, múzeá, galérie, knižnice a osvetové strediská, neboli ohrozené,“ uviedol. Dodal, že projekty krajov bývali vždy kvalitné a z pôvodného balíčka prostriedkov získavali prostriedky na kultúru.
„FPU fungoval. Mal kapacitu 20 miliónov eur. Po novom rozhodnutí má kapacitu 30 miliónov eur a samosprávy dostávajú menej peňazí,“ podotkol Viskupič poukazujúc, že sa to dotýka vyše 150 kultúrnych inštitúcií, ktoré samosprávne kraje zriaďujú. „Menej peňazí v regionálnej kultúre znamená menej kultúry v regiónoch. Je to jednoznačná rovnica,“ zdôraznil.
Zmeny vo verejnej doprave
Predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter hovoril aj o pripravovaných zmenách v oblasti verejnej dopravy. Kraje vystríhali pred vážnymi rizikami týchto zmien.
Vláda podľa Lunterových slov navrhuje legislatívu, ktorá by významne obmedzila postavenie krajov v tejto oblasti a priniesla dominanciu Ministerstva dopravy SR a Národnej dopravnej autority (NADA) v Rade objednávateľov. Samosprávy pritom objednávajú značnú časť verejnej dopravy. Takýto zásah podľa SK8 ohrozuje roky budovaný systém integrovanej dopravy. Lunter skonštatoval, že by to bol veľký krok späť.
„Rovnako neprijateľný je prístup štátu k financovaniu projektu Národnej integrovanej karty. NADA plánuje zaviesť jej povinné uznávanie, no všetky náklady na úpravu systémov majú znášať objednávatelia (kraje a mestá) bez kompenzácie. V kontexte projektu za 29 miliónov eur je podľa SK8 neprípustné, aby štát odmietal preplatiť aj základné implementačné náklady, najmä po tom, ako v roku 2025 už došlo k výraznému úbytku zdrojov na dopravnú obslužnosť,“ uviedlo SK8.
Paralelne so zasadnutím vedenia samosprávnych krajov sa v metropole východu konal aj prvý ročník Športových hier mládeže. Stredoškoláci zo župných škôl z celého Slovenska zápolili v štyroch športoch. SK8 má ambíciu vytvoriť z tohto podujatia každoročnú tradíciu.
„Na záver zasadnutia bolo schválené miesto konania 3. ročníka celoslovenského ocenenia SK8 Cena regiónov, ktoré sa uskutoční v Prešovskom kraji v marci 2026. Ide o verejné celoštátne ocenenie pre jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju regiónov,“ uzavrelo SK8.