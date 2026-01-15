Fico a Saková cestujú do USA, podpíše sa dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie

Dohoda sa netýka výlučne výstavby nového jadrového zdroja, ale vytvára rámec aj pre spoluprácu v oblasti školstva, vedy a výskumu.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Denisa Saková, Robert Fico
Zľava: Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Energetika všeobecne

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Slovenskej republiky (SR) Denisa Saková vo štvrtok spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom odcestuje do Spojených štátov amerických (USA), kde bude podpísaná medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie medzi SR a USA. Informuje o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

„Cieľom dohody je prehĺbiť strategickú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky medzi oboma krajinami, výmena know-how a technologických skúseností, ako aj spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a prípravy novej generácie jadrových odborníkov,“ konštatuje rezort hospodárstva s tým, že USA patri medzi svetových lídrov v jadrovej energetike s viac ako 65-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví.

Kľúčový pilier energetickej bezpečnosti

„Jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska. Táto dohoda nám umožní čerpať skúsenosti jadrovej veľmoci, posilniť odborné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti jadrového inžinierstva v rámci Európy. Ak chceme zostať energeticky sebestační, musíme konať s dostatočným predstihom. Výstavba jadrového zdroja trvá 15 až 20 rokov, preto je nevyhnutné začať s prípravnými krokmi už dnes,“ uviedla Denisa Saková.

Rezort hospodárstva uvádza, že dohoda sa netýka výlučne výstavby nového jadrového zdroja, ale vytvára rámec aj pre spoluprácu v oblasti školstva, vedy a výskumu. Slovenským študentom jadrovej fyziky, chémie a inžinierstva má umožniť prístup k štipendijným programom, výskumným projektom a moderným tréningovým technológiám v USA. Ministerstvo prípravou tejto dohody reaguje aj na starnutie odbornej pracovnej sily v jadrovej energetike v celej Európe a potrebu prípravy novej generácie expertov.

Medzivládna dohoda s USA podľa ministerstva nepredstavuje výber konkrétneho dodávateľa technológie. Nasledovať bude odborná analýza, ktorá určí technické parametre budúceho jadrového zdroja. „Samotný výber dodávateľa bude prebiehať transparentne, v súlade s platnou legislatívou SR a pravidlami Európskej únie,“ dodal rezort hospodárstva.

Do USA cestuje aj Blanár

Ako uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR, premiér Robert Fico sa v piatok 16. januára približne o 15:00 miestneho času vo Washingtone stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.

„Medzivládna dohoda, ktorú podpíšu vo Washingtone, vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach,“ konštatuje úrad vlády. Okrem ministerky a podpredsedníčky vlády Denisy Sakovej s premiérom do USA cestuje aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.

Viac k osobe: Denisa SakováJuraj BlanárRobert Fico
Firmy a inštitúcie: MH Ministerstvo hospodárstva SR
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrová energetika medzivládna dohoda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk