Fico a Saková cestujú do USA, podpíše sa dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Slovenskej republiky (SR) Denisa Saková vo štvrtok spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom odcestuje do Spojených štátov amerických (USA), kde bude podpísaná medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energie medzi SR a USA. Informuje o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.
„Cieľom dohody je prehĺbiť strategickú spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky medzi oboma krajinami, výmena know-how a technologických skúseností, ako aj spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu a prípravy novej generácie jadrových odborníkov,“ konštatuje rezort hospodárstva s tým, že USA patri medzi svetových lídrov v jadrovej energetike s viac ako 65-ročnými skúsenosťami v tomto odvetví.
Kľúčový pilier energetickej bezpečnosti
„Jadrová energetika je kľúčovým pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska. Táto dohoda nám umožní čerpať skúsenosti jadrovej veľmoci, posilniť odborné kapacity a zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti jadrového inžinierstva v rámci Európy. Ak chceme zostať energeticky sebestační, musíme konať s dostatočným predstihom. Výstavba jadrového zdroja trvá 15 až 20 rokov, preto je nevyhnutné začať s prípravnými krokmi už dnes,“ uviedla Denisa Saková.
Slovensko dostalo zelenú pre malé modulárne reaktory, projekt podporil aj americký program FIRST
Rezort hospodárstva uvádza, že dohoda sa netýka výlučne výstavby nového jadrového zdroja, ale vytvára rámec aj pre spoluprácu v oblasti školstva, vedy a výskumu. Slovenským študentom jadrovej fyziky, chémie a inžinierstva má umožniť prístup k štipendijným programom, výskumným projektom a moderným tréningovým technológiám v USA. Ministerstvo prípravou tejto dohody reaguje aj na starnutie odbornej pracovnej sily v jadrovej energetike v celej Európe a potrebu prípravy novej generácie expertov.
Medzivládna dohoda s USA podľa ministerstva nepredstavuje výber konkrétneho dodávateľa technológie. Nasledovať bude odborná analýza, ktorá určí technické parametre budúceho jadrového zdroja. „Samotný výber dodávateľa bude prebiehať transparentne, v súlade s platnou legislatívou SR a pravidlami Európskej únie,“ dodal rezort hospodárstva.
Do USA cestuje aj Blanár
Ako uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR, premiér Robert Fico sa v piatok 16. januára približne o 15:00 miestneho času vo Washingtone stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
„Medzivládna dohoda, ktorú podpíšu vo Washingtone, vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach,“ konštatuje úrad vlády. Okrem ministerky a podpredsedníčky vlády Denisy Sakovej s premiérom do USA cestuje aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.