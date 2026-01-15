Rakúsky Intersport kupuje spoločnosť Intersport ISI, chce expandovať na Jadran

Poľský investičný fond Polish Enterprise Fund VII v správe investičnej spoločnosti Enterprise Investors vo štvrtok oznámil predaj spoločnosti Intersport ISI rakúskej spoločnosti Intersport Austria. Hodnota transakcie, ktorá ešte čaká na schválenie regulátora, nebola zverejnená.
Intersport ISI patrí medzi najväčších maloobchodných predajcov športového tovaru v jadranskom regióne, ktorý v krajinách bývalej Juhoslávie prevádzkuje 110 vlastných 40 subfranšízových kamenných predajní. Firma ťaží z vysokej znalosti značky a priaznivých trendov, ako je zlepšujúca sa kúpna sila, rastúci záujem o šport a silný prílev turistov do regiónu.
Jej omnichannel model zahŕňa službu Click & Collect, modernú e‑commerce platformu a investíciami podporovanú sieť predajní. Spoločnosť, ktorú riadi skúsený tím manažérov, očakáva za rok 2025 tržby okolo 140 miliónov eur.
Spoločnosť Intersport Austria je lídrom na rakúskom trhu so športovými potrebami a pôsobí aj na trhoch v Maďarsku, Česku a na Slovensku. V predchádzajúcom fiškálnom roku dosiahla v Rakúsku tržby vo výške 670 miliónov eur, celkové tržby vrátane susedných trhov dosiahli takmer 800 miliónov eur.
Akvizícia zapadá do stratégie expanzie v strednej a juhovýchodnej Európe s cieľom posilniť regionálny rozsah a geografický dosah spoločnosti prostredníctvom etablovanej maloobchodnej siete a lojálne zákazníckej základne.
Enterprise Investors patrí medzi najväčších správcov fondov private equity v regióne. Od roku 1990 založila desať fondov, ktoré investovali 2,4 miliardy eur do 161 spoločností a ukončili 142 investícií.