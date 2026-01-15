Počet sporiteľov v druhom pilieri minulý rok presiahol dva milióny, jasne dominujú indexové fondy

Celkový majetok druhého piliera k začiatku tohto roka dosiahol vyše 19,1 miliardy eur.
Zuzana Čavajdová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dôchodok, penzia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Do druhého piliera dôchodkového sporenia pribudlo v roku 2025 vyše 110-tisíc sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Na začiatku tohto roka je v druhom pilieri celkovo 2 045 822 sporiteľov. Do dôchodku z druhého piliera odišlo viac ako 12-tisíc sporiteľov. Prírastok v minulom roku bol takmer dve miliardy eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Úspešný rok

Minulý rok asociácia hodnotí ako úspešný pre sporiteľov. Zhodnotenie bolo podľa nich kladné vo všetkých fondoch bez ohľadu na typ. Na konci minulého roka sa skončili riadené presuny úspor podľa predvolenej investičnej stratégie vo všetkých piatich dôchodkových správcovských spoločnostiam. Výsledkom je viac ako 80 % majetku v indexových dôchodkových fondoch. Celkový majetok druhého piliera k začiatku tohto roka dosiahol vyše 19,1 miliardy eur.

Počas vlaňajška do druhého piliera pribudli takmer dve miliardy eur. Z toho vyše 1,1 miliardy eur boli príspevky sporiteľov, takmer jednu miliardu eur predstavovalo zhodnotenie úspor.

Zhodnotenie fondov

Zhodnotenie pri indexových dôchodkových fondoch bolo v priemere sedem percent s rozpätím 6,4 – 7,5 %. Garantované dôchodkové fondy uzavreli rok 2025 s priemerným ročným zhodnotením 2 %, pričom rozpätie sa pohybovalo od 0,5 do 3 %.

„Uplynulý volatilný rok na finančných trhoch učí investorov aj sporiteľov trpezlivosti a opatrnosti,“ upozornil predseda ADSS Miroslav Kotov. Podľa asociácie vzhľadom na podiel majetku v negarantovaných dôchodkových fondoch budú výkyvy na akciových trhoch smerom nahor či nadol výrazne ovplyvňovať výšku úspor v druhom pilieri. V dlhopisových fondoch sa očakáva stabilné zhodnotenie podobné minuloročnému.

Asociácia pripomenula, že z povinných 18 % odvodov pre sporiteľov v druhom pilieri ostáva 14 % v Sociálnej poisťovni a 4 % idú na súkromný účet sporiteľa v DSS. Automatický vstup do druhého piliera je súčasne so vstupom na trh práce s možnosťou rozhodnúť sa do dvoch rokov. Dobrovoľne môžu do druhého piliera vstúpiť osoby mladšie ako 40 rokov.

Viac k osobe: Miroslav Kotov
Firmy a inštitúcie: Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS)Sociálna poisťovňa
Okruhy tém: DDS dlhopisové fondy Dôchodkové fondy Dôchodky Druhý dôchodkový pilier predseda ADSS Sporitelia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk