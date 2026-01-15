Počet sporiteľov v druhom pilieri minulý rok presiahol dva milióny, jasne dominujú indexové fondy

Do druhého piliera dôchodkového sporenia pribudlo v roku 2025 vyše 110-tisíc sporiteľov, z toho takmer 60 % na základe automatického vstupu. Na začiatku tohto roka je v druhom pilieri celkovo 2 045 822 sporiteľov. Do dôchodku z druhého piliera odišlo viac ako 12-tisíc sporiteľov. Prírastok v minulom roku bol takmer dve miliardy eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
Úspešný rok
Minulý rok asociácia hodnotí ako úspešný pre sporiteľov. Zhodnotenie bolo podľa nich kladné vo všetkých fondoch bez ohľadu na typ. Na konci minulého roka sa skončili riadené presuny úspor podľa predvolenej investičnej stratégie vo všetkých piatich dôchodkových správcovských spoločnostiam. Výsledkom je viac ako 80 % majetku v indexových dôchodkových fondoch. Celkový majetok druhého piliera k začiatku tohto roka dosiahol vyše 19,1 miliardy eur.
Sociálna poisťovňa zavádza dôchodkovú prognózu. Budúci penzisti ju môžu očakávať do 31. mája 2026
Počas vlaňajška do druhého piliera pribudli takmer dve miliardy eur. Z toho vyše 1,1 miliardy eur boli príspevky sporiteľov, takmer jednu miliardu eur predstavovalo zhodnotenie úspor.
Zhodnotenie fondov
Zhodnotenie pri indexových dôchodkových fondoch bolo v priemere sedem percent s rozpätím 6,4 – 7,5 %. Garantované dôchodkové fondy uzavreli rok 2025 s priemerným ročným zhodnotením 2 %, pričom rozpätie sa pohybovalo od 0,5 do 3 %.
Dôchodky sú od januára 2026 vyššie. Zatiaľ čo niektorí seniori si polepšia, iným ich „zje“ exekúcia
„Uplynulý volatilný rok na finančných trhoch učí investorov aj sporiteľov trpezlivosti a opatrnosti,“ upozornil predseda ADSS Miroslav Kotov. Podľa asociácie vzhľadom na podiel majetku v negarantovaných dôchodkových fondoch budú výkyvy na akciových trhoch smerom nahor či nadol výrazne ovplyvňovať výšku úspor v druhom pilieri. V dlhopisových fondoch sa očakáva stabilné zhodnotenie podobné minuloročnému.
Starnutie populácie ovplyvní dôchodkový systém aj verejné financie
Asociácia pripomenula, že z povinných 18 % odvodov pre sporiteľov v druhom pilieri ostáva 14 % v Sociálnej poisťovni a 4 % idú na súkromný účet sporiteľa v DSS. Automatický vstup do druhého piliera je súčasne so vstupom na trh práce s možnosťou rozhodnúť sa do dvoch rokov. Dobrovoľne môžu do druhého piliera vstúpiť osoby mladšie ako 40 rokov.