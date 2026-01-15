V centre Utrechtu vypukol po mohutnej explózii požiar. Úrady hlásia najmenej jednu zranenú osobu

Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a nie je jasné, či si incident vyžiadal ďalšie obete. Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa vyhýbali oblasti, kde zasahujú záchranné zložky.
V centre holandského Utrechtu došlo vo štvrtok podvečer k obrovskej explózii a požiaru, pri ktorých utrpela najmenej jedna osoba zranenia, uviedli miestne úrady. Podľa hasičov išlo o „gigantickú explóziu“, informovala miestna agentúra ANP.

Primátorka Sharon Dijksmová pre verejnoprávnu stanicu NOS uviedla, že „je možné, že pod troskami sú ešte ľudia“.

Na televíznych záberoch bolo vidieť masívny stĺp dymu nad historickým centrom a trosky rozmetané po uliciach. „Hneď som vedela, že je to zlé,“ povedala pre očitá svedkyňa. „Zem sa otriasala,“ dodala.

Miestna nemocnica zriadila núdzové traumatologické centrum a Červený kríž požiadal o pomoc dobrovoľníkov.

