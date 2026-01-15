OBSE prisľúbila reformy, chce ostať relevantným bezpečnostným hráčom

Najväčšie regionálne bezpečnostné zoskupenie na svete, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), vo štvrtok prisľúbila reformy, aby zostala relevantným bezpečnostným hráčom, keď čelí tlaku zo strany Ruska, Bieloruska aj Spojených štátov, ktoré ju kritizujú pre nedostatočnú angažovanosť pri riešení globálnych bezpečnostných konfliktov.
Paralýza konsenzom
OBSE síce odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu, jej činnosť však ostáva dlhodobo paralyzovaná požiadavkou konsenzu medzi 57 členskými štátmi.
Administratíva prezidentaDonalda Trumpa kritizuje spôsob, akým OBSE plní svoje poslanie, a žiada zníženie jej rozpočtu. USA v decembri vyzvali organizáciu, aby do konca roka 2026 škrtla minimálne 15 miliónov eur a sústredila sa na „misie podporujúce stabilitu a mier“, nie na „transformáciu domáceho politického života“. Ročný rozpočet OBSE naposledy predstavoval približne 140 miliónov eur.
Chce ostať relevantná
Švajčiarsky minister zahraničný vecí Ignazio Cassis, ktorého krajina tento rok predsedá OBSE, prisľúbil reformy, ktoré majú „zabezpečiť, že OBSE zostane relevantná“.
Na otázku, ako to plánuje urobiť, reagoval, že odpoveďou je spoločné stanovisko Ruska a Bieloruska z dnešného rána. „Očakávajú, že táto organizácia bude schopná diskutovať aj o nepríjemných otázkach, napríklad o príčinách konfliktov… a preskúmame, či to bude možné. Myslím si, že v tejto organizácii to musí byť možné,“ povedal Cassis novinárom po zasadnutí Rady OBSE.
Studená vojna a konflikt na Ukrajine
Organizácia založená v roku 1975 zohrala kľúčovú úlohu pri zmierňovaní napätia počas studenej vojny a dnes združuje štáty Európy, strednej Ázie a Severnej Ameriky.
Cassis zdôraznil, že OBSE môže v budúcnosti zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní prípadného prímeria na Ukrajine. „Našou prioritou je prispieť, ak to podmienky dovolia, k spravodlivému a trvalému mieruna Ukrajine,“ uviedol.