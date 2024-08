Poštová banka ruší program Peniaze s5. A čo 365.bank?

Poštová banka sa rozhodla zrušiť program Peniaze s5, ktorý funguje na princípe získavania zliav u vybraných obchodníkov. Zľavy je možné využívať ešte do konca augusta, no definitívne ho banka ukončí k 1. septembru. Následne všetky odmeny vyplatí do 15. septembra.

Ak si niekto tento program v Poštovej banke obľúbil, môže ho využívať aj naďalej, avšak už pod značkou 365.bank, do ktorej si musí klient v tomto prípade účet preniesť. Ide o banku, ktorá patrí do jednej spoločnej finančnej skupiny.

Presun účtu pre klienta znamená, že si so sebou zoberie svoje pôvodné číslo účtu a aj všetky nastavené pravidelné platby a ostatné produkty, ako napríklad pôžičku, či sporenia. Okrem novej 365 karty získa aj nový internet banking a aplikáciu, v ktorej si klient nájde program Peniaze s5.

Ukončenie služby Peniaze s5 v ponuke Poštovej banky neovplyvní podľa vyjadrení spoločnosti podmienky spojené s Účtom pre mladých. Banka ubezpečuje, že zákazníci, ktorí splnili podmienky na jeho bezplatné využívanie, budú môcť účet využívať bezplatne aj po 1. septembri. Stačí mať aktivovanú mobilnú aplikáciu Poštovej banky, zriadený internetbanking a vydanú platobnú kartu.

365.bank zase svojich klientov informovala, že od septembra bude mať nové podmienky používania programu Peniaze s5.

Aké dôležité zmeny sa udiali?

Peniaze s5 bude banka vyplácať jedenkrát mesačne. Zdôvodňuje to lepším sprehľadnením a informovaním klienta, koľko si za mesiac ušetril.

Prostriedky bude vyplácať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a ak je v ten deň sviatok alebo víkend, tak ich vyplatí nasledujúci pracovný deň.

Úsporu u obchodníka klientovi aj naďalej bude vyplácať na účet. Inú formu odmeny, ako je poukážka na produkt alebo službu, fyzický darček alebo zľava na ďalší nákup u obchodníka, z podmienok používania programu 365.bank vypúšťa.