Kanaďan Raonič oficiálne ukončil kariéru, na kurtoch chýbal od OH 2024

Niekdajšej trojke svetového rebríčka ATP sa darilo najviac v roku 2016, zahral si v semifinále Australian Open aj vo finále Wimbledonu.
Milos Raonic, Indian Wells
Kanadský tenista Milos Raonic počas štvrťfinálového zápasu na turnaji v Indian Wells, v ktorom zdolal Srba Miomira Kecmanoviča 6:3, 6:4. Indian Wells, 14. marec 2019. Foto: SITA/AP.
Kanadský tenista čiernohorského pôvodu Miloš Raonič sa už nepredstaví na súťažných dvorcoch. Niekdajšia trojka svetového rebríčka ATP totiž oficiálne oznámila koniec svojej športovej kariéry.

Raonič bol prvý muž z Kanady, ktorý sa dostal do finále grandslamového turnaja, v roku 2016 bojoval o singlový titul na londýnskom Wimbledone. Kariéru končí vo veku 35 rokov po dlhodobej absencii v profesionálnych súťažiach trvajúcej viac než rok. Na svojej športovej ceste získal osem titulov na turnajoch ATP.

Tenista známy silným podaním čelil počas kariéry mnohým zdravotným komplikáciám. Prostredníctvom sociálnych sietí vyjadril, že prišiel čas na definitívne ukončenie a dodal, že hoci takýto moment postretne raz každého, nikdy naň človek nie je úplne pripravený. Prezradil tiež, že bol nesmierne šťastný, že mohol naplniť svoje športové sny.

Najviac sa Raničovi darilo v spomenutom roku 2016. Okrem wimbledonského finále, do ktorého postúpil cez hviezdneho Švajčiara Rogera Federera a v záverečnom súboji o titul podľahol domácemu Andymu Murraymu, sa dostal aj do semifinále na Australian Open a kvalifikoval sa na záverečný výberový turnaj ATP Tour. Rok končil ako tretí najlepší hráč sveta.

Posledným podujatím, na ktorom sa Raonič predstavil, boli olympijské hry v Paríži v lete 2024. Odchodom do tenisového dôchodku zanecháva odkaz v histórii tohto športu ako priekopník kanadského tenisu a inšpirácia pre ďalšie generácie športovcov.

