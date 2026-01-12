Sociálne siete ohrozujú deti a mladých, podľa kresťanských demokratov vláda nepriniesla žiadne riešenia – VIDEO

Sociálne siete manipulujú a devastujú deti, vláda podľa kresťanských demokratov musí začať konať. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský upozornil, že sociálne siete sú pre deti a mladých nebezpečné, najmä ak ide o duševné zdravie, čo už začali riešiť aj iné krajiny, dokonca aj legislatívnou cestou. KDH na problém sociálnych sietí upozorňovalo už dávnejšie, tak na Slovensku, ako aj v Európskom parlamente prostredníctvom europoslankyne za KDH Miriam Lexmann.
Závislosť na sociálnych sieťach
Majerský upozornil, že 46 percent detí vo veku od 13 do 17 rokov hovorí, že je na telefóne a sociálnych sieťach neustále. Štvrtina detí a mladistvých pozoruje dokonca znaky závislosti na sociálnych sieťach. „Nedovolíme, aby naše deti mali zničený život, detstvo alebo mladosť,“ vyhlásil Majerský s tým, že cieľom nie je moralizovať, ale identifikovať ohrozenia pre mladých a deti. Exminister školstva Ján Horecký (KDH) upozornil, že súčasná vláda za dva roky nepriniesla žiadne riešenia, dokonca ani náznak riešení vážnych vecí spojených s duševným zdravím detí a s potrebnou reguláciou internetu.
Podľa jeho slov došlo práve k opačnému trendu, osobitne v školskom rezorte. Spomenul napríklad zrušenie liečebno-výchovných sanatórií bez náhrady, oslabenie a zníženie dostupnosti odbornej starostlivosti v zariadeniach poradenstva a prevencie či finančný tlak na likvidáciu malých základných škôl s triedami iba prvého stupňa, ktoré sú veľmi často odporúčané rodičom práve týmito poradňami.
Kyberšikana a šikana
Horecký sa na tlačovej besede venoval aj realite v číslach. Upozornil, že viac ako 40 percent žiakov je viac ako päť hodín online v digitálnom priestore. Mobil tesne pred spaním používa 72 percent detí vo veku deväť až 17 rokov a 84 percent mladých vo veku 15až 17 rokov. Podotkol, že väčšina týchto detí chodí spať až po 23:00.
„Takmer 60 percent detí vo veku 12 až 18 rokov má profily na štyroch sociálnych sietiach, pričom rodičia často možno vedia len o jednom,“ dodal Horecký. Závažným problémom je aj kyberšikana, ktorá je súčasne rozširujúcim sa fenomenóm, najmä cez sociálne siete. „Deti si vedia ubližovať spôsobom, ktorý je manipulatívny, vylučujúci zo skupín, zosmiešňujúci,“ upozornil Horecký s tým, že sa to nedá regulovať ani postihnúť filtrami.
Upozornil, že až 64 percent mladých vo veku 15 až 17 rokov bolo terčom kyberšikany práve cez sociálne siete a každé štvrté dieťa je obeťou tejto šikany. „Každý piaty mladý človek vykazuje znaky závislosti a nadmerného používania sociálnych médií. Nie je náhodnou, že zároveň každý piaty žiak má problémy v oblasti duševného zdravia. Preto sme si dovolili nazvať sociálne siete primárnym nádorom, z kadiaľ prichádzajú tieto problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré devastujú naše deti,“ dodal Horecký.
„My máme jasno v tom a vieme, ako to urobiť, aby sme vychovávali z detí odolnú generáciu a aby deti boli schopnými ľuďmi, ktorí budú internet a technológie využívať v prospech seba a celej spoločnosti. Technológie môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán,“ dodal Horecký a zároveň vyzval vládu, aby prišla s riešeniami. „Ide o deti, toto nie je hra,“ dodal Horecký.
Obmedzený prístup k online obsahu
Europoslankyňa Lexman rovnako zdôraznila, že je vládu potrebné tlačiť k účinným riešeniam. V tejto súvislosti presadzuje aj rôzne kroky na európskej úrovni, ktoré by zvýšili ochranu detí v online priestore. Koncom roka schválili napríklad obmedzenie prístupu detí k toxickému materiálu v online prostredí a efektívne určovanie veku, na základe ktorého by sa obmedzil prístup k niektorému online obsahu. Lexman spresnila, že venovali pozornosť aj návykovým algoritmom, ktoré by mohli byť vyradené z obsahu sociálnych sietí, keďže to je to, čo deti a dospelých núti, aby hodiny skrolovali na sieťach.
Dôležité kroky však treba podľa Lexmann vykonať aj na národnej úrovni – na Slovensku. Ďalšou oblasťou, ktorou sa EÚ zaoberá je zákaz zneužívania citlivých dát o deťoch. Algoritmy totiž využívajú citlivé dáta na cielenie obsahu. Niektoré siete boli za to už aj pokutované. Ďalšou dôležitou kategóriou je podľa jej slov ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním a ochrana pred nevhodným sexuálnym obsahom.
Proaktívny prístup
„62 percent detí pravidelne vidí sexuálny obsah, ktorý nie je vhodný pre ich vek. 34 percent, a teda jedna tretina detí, dostáva správy so sexuálnym obsahom, väčšinou od neznámych osôb,“ upozornila europoslankyňa. Tento problém sa už rieši na úrovni Európskej únii, no rovnako by sa to podľa nej malo riešiť aj na úrovni Slovenska.
Lexmann ubezpečila, že k tejto téme bude KDH proaktívne pristupovať, keďže sa v tejto oblasti deje žalostne málo. „Vláda ignoruje tretí sektor, mimovládne organizácie, akademických expertov, ľudí z vedy a výskumu, ktorí sa venujú tejto problematike, či ľudí zo školstva, súkromného sektora, a tiež firmy, ktoré sa tomuto problému venujú. KDH má v pláne s týmito expertmi naďalej komunikovať a prinášať riešenia,“ doplnila europoslankyňa. KDH tak vyzýva vládu, aby bola v tomto smere aktívnejšia ako na Slovensku, tak aj na európskej úrovni.