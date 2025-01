Od februára niektorí zamestnanci nedostanú daňový bonus na dieťa. Koho všetkého sa to týka?

Dostávate daňový bonus na dieťa? Vo vašej februárovej výplate sa môže stať, že daňový bonus sa vám skráti, v niektorých prípadoch naň stratíte úplne nárok. Do minulého roka fungoval daňový bonus na dieťa podľa pravidla – rodič dieťaťa do 18 rokov dostal naň 140 eur mesačne, pri dieťati, ktoré dovŕšilo 18 rokov, rodič dostal 50 eur.

Na základe konsolidačného opatrenia pre tento rok sa domácnostiam s vyššími príjmami daňový bonus na dieťa skráti alebo úplne zruší. Pre rodiny, ktorých deti dovŕšili 18 rok života a stále chodia na strednú alebo vysokú školu, sa rovnako bonus ruší.

Daňový bonus sa kráti od hrubej mzdy vyššej ako 2477 eur

Bonus na dieťa sa od budúceho roka skráti rodičom, ktorí zarábajú v hrubom nad 2 477 eur mesačne. Podľa výpočtov odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála rodič s hrubou mzdou 2 477 eur mesačne, ktorého dieťa je vo veku do 14,99 rokov, dostane daňový bonus na dieťa 100 eur. Rodič s rovnakou mzdou, ktorého dieťa má od 15 do 17,99 rokov, dostane 50 eur.

Domácnosti, kde rodič poberajúci daňový bonus zarobí za mesiac v hrubom 3 100 eur, dostane na svoje dieťa do 14,99 rokov sumu 46,04 eur. Ak jeho dieťa má nad 15 rokov, nárok na daňový bonus už rodič nemá. Každý rodič, ktorý zarobí v hrubom nad 3 100 eur a má dieťa staršie ako 15 rokov, nedostane od nového roka už daňový bonus na dieťa.

Zarábate nad 3 600 eur? Daňový bonus na dieťa už nedostanete

Rodičia detí starých od 0 do 14,99 rokov, ktorých hrubá mesačný mzda je od 3 200 do 3 600 eur, dostanú daňový bonus v rozsahu od 37,38 eur do 2,74 eur na mesiac. V prípade rodičov zarábajúcich mesačne nad 3 600 eur v hrubom, ktorých deti nie sú staršie ako 15 rokov, nemajú už nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na peniaze sa ruší aj rodičom stredoškolákom a vysokoškolákov, teda deťom, ktoré dovŕšili vek od 18 do 24,99 rokov.

Nárok tiež strácate, ak pracujete v zahraničí

Jozef Mihál tiež upozorňuje na to, že rodičia, ktorí žijú na Slovensku, ale pracujú v zahraničí, nebudú si môcť po novom uplatniť daňový bonus na dieťa. Týka sa to aj zarábajúcich v Českej republike, Maďarsku či iných susedských krajinách. Rodič, ktorého 90 % a viac príjmu je z práce mimo územia Slovenskej republiky, stráca podľa novej legislatívy nárok na daňový bonus.

„Bonus si bude môcť uplatniť až na konci roka, avšak len vtedy, ak jeho hrubá mzda za prácu v zahraničí nepresiahne 10 percent z jeho ročnej hrubej mzdy. Podľa doterajšej praxe a výkladu od finančnej správy má daňovník príjem zo zdrojov v zahraničí napríklad vtedy, ak má zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí,” vysvetľuje Jozef Mihál.

Ministerstvo financií SR zároveň potvrdilo, že náhrady za zahraničné cesty nebudú obmedzovať daňový bonus na dieťa. Podľa rezortu sa nepovažujú za príjem zo zahraničia, akým by bola napríklad mzda. Ministerstvo financií spolu s daňovníkmi pripravujú metodické usmernenie.