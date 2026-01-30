Najväčšia banka zlacňuje bývanie, láka na nižší úrok a rýchle schválenie

Slovenská sporiteľňa od februára zlacňuje hypotéky a snaží sa rozhýbať dopyt po úveroch na bývanie. Najväčšia banka na trhu ponúkne od 1. februára trojročnú fixáciu úrokovej sadzby od 3,19 percenta ročne, pričom zvýhodnená ponuka je limitovaná.
Zvýhodnený úrok sa viaže na trojročnú fixáciu, ktorá patrí medzi klientmi dlhodobo k najvyhľadávanejším. Podmienky na jej získanie sú podľa banky jednoduché. O úver treba požiadať v období od začiatku februára do konca apríla, zvoliť si trojročnú fixáciu, uzatvoriť poistenie k úveru aj poistenie nehnuteľnosti priamo v Slovenskej sporiteľni a financovanie nesmie presiahnuť 80 percent hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.
Banka týmto krokom cieli najmä na klientov, ktorí zvažujú kúpu nehnuteľnosti alebo refinancovanie existujúceho úveru v čase, keď úrokové sadzby postupne klesajú, no dostupnosť bývania je stále témou číslo jeden.
Poistenie úveru a nehnuteľnosti zároveň nie je len formálnou podmienkou akcie, ale súčasťou širšej stratégie banky, ktorá chce klientov chrániť pred výpadkom príjmu či nepredvídanými udalosťami.
Hypotéka vybavená rýchlo a s dôrazom na digitalizáciu
Banka tiež stavia na rýchlosti a digitalizácii celého procesu. Žiadosť o hypotéku je možné podať online a samotné posúdenie úveru zvládne banka podľa vlastných údajov už do jedného pracovného dňa. Do pobočky klient prichádza spravidla až pri podpise zmlúv.
Počas splácania majú klienti k dispozícii viacero flexibilných nástrojov. Prostredníctvom aplikácie George môžu robiť mimoriadne splátky bez poplatku, meniť si termín splátky či sledovať výdavky spojené s bývaním. Slovenská sporiteľňa zároveň umožňuje bez poplatku preniesť hypotéku z inej banky alebo získať úver bez poplatku pri vybraných developerských projektoch.
Zaujímavosťou je aj novinka z konca roka 2025, keď banka klientom, ktorým sa blíži koniec fixácie, zobrazí v Georgeovi prehľad všetkých aktuálnych úrokových sadzieb. Klient si tak môže bez poplatku zvoliť fixáciu, ktorá mu v danom momente vyhovuje najviac.
Prečo banky úroky znižujú
Zlacňovanie hypoték v Slovenskej sporiteľni nie je ojedinelým krokom. Banky reagujú na postupné uvoľňovanie menovej politiky v eurozóne, pokles trhových sadzieb a snahu opätovne naštartovať hypotekárny trh, ktorý bol v posledných rokoch utlmený vysokými úrokmi a drahými nehnuteľnosťami.
V poslednom období upravili svoje hypotekárne sadzby smerom nadol aj ďalšie banky pôsobiace na slovenskom trhu, hoci rozsah zníženia a konkrétne podmienky sa líšia. Konkurencia medzi bankami sa tak postupne zintenzívňuje a klienti môžu z poklesu sadzieb ťažiť najmä pri kratších fixáciách alebo refinancovaní existujúcich úverov.