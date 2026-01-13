Hypotéky sa opäť hýbu, mBank znižuje úroky

Hypotekárny trh na Slovensku zostáva aj na začiatku roka 2026 v pohybe. Ako informuje Finančný kompas, mBank od 12. januára 2026 upravila úrokové sadzby hypoték. Zmena sa dotkla najmä trojročnej fixácie, ktorá dlhodobo patrí medzi najvyhľadávanejšie možnosti financovania bývania.
mBank má na slovenskom trhu približne 0,90-percentný podiel na splácaných hypotekárnych úveroch, no jej cenové úpravy zapadajú do širšieho trendu postupného uvoľňovania hypotekárnych podmienok.
„Celkovo sme vlani videli 33 zásahov do cenotvorby úrokov. Novinkou bolo aj to, že sa banky snažili osloviť klientov takzvanými podpultovými ponukami, teda niečím, čo verejne nekomunikovali,“ uviedol výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš.
Lacnejšia trojročná fixácia
Najvýraznejšia zmena nastala pri trojročnej fixácii. Pri hypotékach do 80 % hodnoty nehnuteľnosti (LTV) klesla sadzba z 3,49 % na 3,39 %. Pri vyššom LTV nad 80 % sa úrok znížil z 3,99 % na 3,79 %. Ide o signál, že banky sa snažia opäť rozhýbať dopyt po úveroch, ktorý bol v posledných rokoch utlmený vysokými sadzbami.
Jednoročná fixácia zostala bez zmeny na úrovni 4,79 % pri LTV do 80 % a 4,99 % nad touto hranicou. Rovnako päťročná fixácia sa nemenila a ostáva na 3,89 % pri nižšom LTV a 4,29 % pri vyššom.
Treba však počítať aj s tým, že ak klient nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, banka mu úrokovú sadzbu zvýši o jeden percentuálny bod ročne. Pre časť klientov tak môže byť konečná sadzba citeľne vyššia.
Prečo sa úroky hýbu a kto získa lepšie podmienky
Vývoj hypotekárnych sadzieb je úzko naviazaný na rozhodnutia Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky. Banky si k základným sadzbám následne pripočítavajú vlastnú maržu, ktorá zohľadňuje ich náklady, obchodnú stratégiu aj snahu prilákať nových klientov.
Výsledná sadzba však nie je rovnaká pre každého. Závisí aj od individuálneho posúdenia žiadateľa, najmä jeho príjmu, finančnej histórie, stability zamestnania či existujúcich záväzkov. Klienti s vyššou bonitou majú spravidla prístup k výhodnejšiemu úročeniu, čo sa v období postupného znižovania sadzieb môže prejaviť ešte výraznejšie.
Kto môže o hypotéku v mBank požiadať
O hypotekárny úver v mBank môže požiadať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou právnou spôsobilosťou. Spoločnú žiadosť môžu podať maximálne štyria žiadatelia, pričom každý z nich musí mať pravidelný a preukázateľný príjem.
Minimálna výška hypotéky je stanovená na 7 000 eur. Horná hranica úveru závisí od finančných možností klienta a jeho schopnosti splácať záväzky. Pri kúpe, výstavbe alebo refinancovaní bez navýšenia úveru je možné financovať až 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti.
Nehnuteľnosť ako základná podmienka
Základnou podmienkou získania hypotéky je založenie nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. Financovať je možné byt, rodinný dom aj nehnuteľnosť vo výstavbe. Vlastníctvo nehnuteľnosti zo strany žiadateľa nie je nevyhnutné, výnimkou je zrýchlené refinancovanie, kde banka vlastníctvo vyžaduje.