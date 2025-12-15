Muži platia, ženy kontrolujú? Prieskum odhaľuje, ako Slováci hospodária doma

Finančné rozhodovanie v slovenských domácnostiach stojí vo veľkej miere na dôvere, no zároveň odhaľuje zaujímavé rozdiely v tom, ako muži a ženy k peniazom pristupujú.

Kontrola osobných výdavkov

Prieskum poisťovne Uniqa a agentúry NMS ukazuje, že až 64 percent párov na Slovensku si môže bez problémov kúpiť aj väčšiu vec bez toho, aby o tom informovali partnera. V praxi to znamená, že značná časť rodín funguje bez detailnej kontroly osobných výdavkov, čo naznačuje pomerne vysokú mieru autonómie, ale aj tichej tolerancie.

Výsledky zároveň poukazujú na výraznú asymetriu v správaní oboch pohlaví. Hoci muži vo väčšine domácností stále tvoria hlavný zdroj príjmu, až 67 percent z nich nepotrebuje vedieť, ako ich partnerka nakladá so spoločnými peniazmi. Výplatu jej často zveria bez podmienok a hospodárenie považujú za jej doménu.

Tento postoj ilustruje aj skúsenosť respondenta Tibora, ktorý hovorí, že v ich domácnosti má financie na starosti manželka. „Ja sa pravdupovediac veľmi nezaujímam, čo robí s peniazmi a ako s nimi hospodári. Dôležité je, že je všetko zaplatené. A ak si kúpi niečo pre seba, zvyčajne to vedieť nepotrebujem,“ hovorí s nadhľadom.

Tradičné rodové roly

Ženy však vnímajú finančnú transparentnosť inak. Viac ako polovica z nich chce mať presný prehľad o tom, kde a na čo partner míňa peniaze. Tento rozdiel podľa psychologičky Kornélie Ďuríkovej z Ligy za duševné zdravie úzko súvisí s tradičnými rodovými rolami.

„Muži sú vychovávaní k tomu, aby rodinu zabezpečili. Pre mnohých tam ich úloha končí a o hospodárenie s peniazmi sa už aktívne nezaujímajú. Ženy sú zase často vnímané ako rozvážnejšie a opatrnejšie pri nakladaní s financiami,“ vysvetľuje Ďuríková. Zároveň však upozorňuje, že tieto vzorce môžu zakrývať hlbší problém. Podľa nej to naznačuje, že rodiny sa o peniazoch nedokážu vždy rozprávať úplne otvorene.

Ochrana osobného priestoru

Nie všetky výdavky totiž zostávajú priznané. Až 22 percent opýtaných si myslí, že partner by nemal vedieť, ak si kúpia niečo výlučne pre seba. Podľa Ďuríkovej ide často o snahu uchrániť si osobný priestor alebo o obavu z hodnotenia.

„Ľudia môžu mať pocit, že si svoje výdavky musia strážiť a nechcú, aby partner vedel, koľko minuli na niečo, čo považujú za čisto osobné. Peniaze by však nemali byť tabu. Ak sa takéto malé tajomstvá hromadia, môže z nich vzniknúť veľký problém,“ upozorňuje psychologička a ako riešenie zdôrazňuje otvorenú komunikáciu.

Stabilita domácností

Z pohľadu poisťovne má prieskum širší význam než len mapovanie rodinných zvyklostí. Podpredsedníčka predstavenstva Uniqa Lucia Urválková zdôrazňuje, že dôvera a transparentnosť tvoria základ finančnej stability domácností.

„V Uniqa veríme, že otvorená komunikácia o peniazoch je rovnako dôležitá ako plánovanie poistenia či dôchodkov. Transparentnosť v rodine pomáha predchádzať konfliktom a zároveň vytvára pocit bezpečia, ktorý je pre finančné fungovanie domácnosti kľúčový,“ dodala Urválková.

