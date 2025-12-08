Vianočné nákupy prinášajú nové trendy, ale aj riziká. Na čo si treba dávať pozor?

Vianoce 2025 prichádzajú v čase, keď slovenské domácnosti stále pociťujú dôsledky zvýšených cien potravín, energií aj služieb, no napriek tomu zostávajú sviatkom, na ktorý nechcú rezignovať. Údaje z prieskumov ukazujú, že Slováci síce míňajú opatrnejšie, no darčeky nerušia.
Mení sa však spôsob ich výberu aj rozhodovanie. Každý tretí Slovák už využil pomoc umelej inteligencie pri výbere darčeka a ďalší tretí to plánuje vyskúšať. „AI zrýchľuje výber, znižuje stres a pomáha ľuďom nájsť darček s istotou,“ skonštatovala Monika Brichtová z Allegro.
Digitálne trendy menia spôsob nakupovania
Digitálny svet hrá pri nákupoch oveľa väčšiu rolu než kedysi. Okrem AI inšpiruje ľudí aj obsah influencerov, teda videorecenzie a autentické skúsenosti nahradili tradičné katalógy a podľa prieskumov už každý tretí Slovák a každá druhá Slovenka kúpili darček, ktorý videli u tvorcu obsahu na sociálnych sieťach. Slováci tak dnes podľa Brichtovej kombinujú viac zdrojov ako kedykoľvek predtým, a to algoritmy, sociálne siete, AI, analýzy odborníkov aj recenzie zákazníkov.
Finanční odborníci však pripomínajú, že Vianoce nemusia byť len o obdarovaní blízkych, ale aj o darčeku sebe samému v podobe lepšej finančnej rovnováhy. „Darček nemusí byť iba ďalšia vec pod stromčekom. Môže to byť aj dobrý finančný návyk, ako začať tvoriť rezervu, urobiť extra splátku na dlh alebo si konečne spraviť poriadok v zmluvách,“ zdôrazňuje Ivana Mikitová z Partners. Podľa nej má aj malý decembrový krok silný efekt v januári.
Slováci míňajú s rozumom, no rizikom je nákup na dlh
Zdražovanie sa, samozrejme, premieta aj do vianočných nákupov. Podľa Kateřiny Porubskej zo Simplea majú Slováci na darčeky najčastejšie vyčlenený rozpočet 150 až 300 eur, pričom stále viac porovnávajú ceny, sledujú akcie a nakupujú s predstihom. „Ľudia si stále viac uvedomujú, že aj drobný darček s osobným významom má väčšiu hodnotu než drahá vec, ktorú rodina ešte mesiace spláca,“ hovorí Porubská.
Za najväčšie riziko považuje nákup darčekov na dlh. Podľa nej môže ľahko vzniknúť dlhová špirála. A aj keď môže pomôcť konsolidácia, najlepšie je do vysokých dlhov sa vôbec nedostať. Pripomína tiež jednoduché pravidlo, že ak splácanie trvá dlhšie, než je životnosť veci, mali by sme si kúpu veľmi dobre premyslieť.
Predvianočné obdobie je najrizikovejším časom roka
Rovnaké varovanie zdôrazňuje aj odborník FinGO.sk Zoltán Čikes, podľa ktorého je predvianočné obdobie najrizikovejším časom roka, čo sa zadlžovania týka. „Slováci často podliehajú tlaku kúpiť darčeky za každú cenu, a to aj na úver. No hoci emócie pracujú, odporúčame myslieť hlavou,“ upozorňuje.
Varuje pred rýchlymi pôžičkami, úvermi s vysokou RPMN, kreditkami aj povoleným prečerpaním. „Veľa ľudí si povolené prečerpanie aj kreditnú kartu mýli s akousi záložnou hotovosťou. Ak ich včas nesplatíte, úroky začnú nabiehať veľmi rýchlo,“ hovorí Čikes.
Nástrahy čínskych e-shopov
Okrem úverov predstavujú riziko aj samotné online nákupy. Asociácia e-shopov E-commerce Slovakia upozorňuje, že čoraz väčšia časť Slovákov nakupuje darčeky na čínskych trhoviskách typu Temu, Shein či AliExpress, no tieto platformy skrývajú viacero nástrah.
Podľa jej predsedu Michala Krála čínske online platformy zaplavili slovenský trh ultra lacnými produktami. „Avšak nové dáta a analýzy odhaľujú vážne nedostatky a riziká,“ upozorňuje. Testy ukázali, že mnohé hračky či elektronika z týchto portálov nespĺňajú bezpečnostné normy, môžu byť zdraviu škodlivé a ich reklamácia je často takmer nemožná.
Plánovanie zostáva základom
Až 41 % Slovákov malo v minulosti problém pri nákupe z týchto platforiem, no aj napriek tomu ich využívajú, najmä kvôli nízkym cenám. Riziká sa pritom netýkajú len kvality. Ide aj o ochranu osobných údajov, falošné recenzie, nejasné kontakty predajcov či nemožnosť dovolania sa práv. Král odporúča vianočné nákupy smerovať radšej do overených slovenských e-shopov, ktoré podliehajú domácim a európskym pravidlám a garantujú bezpečnosť tovaru aj bezproblémovú reklamáciu.
Prieskumy ukazujú zvýšený záujem o nákupy darčekov, rast cien a zodpovednejší prístup k financiám
Napriek všetkým finančným tlakom odborníci zdôrazňujú, že kľúčom k pokojnejším Vianociam je plánovanie. Porubská pripomína tzv. pravidlo 10, 20, 30, 40, podľa ktorého by domácnosti mali 40 percent príjmu minúť na bežnú spotrebu, 30 percent na bývanie, 20 percent sporiť dlhodobo a 10 percent si odkladať na krátkodobé výdavky, napríklad aj na Vianoce.
Čikes zas dodáva, že Vianoce by nemali byť o finančnom strese, ale o rovnováhe medzi štedrosťou a zdravým rozumom. „Ak si vyčerpáte rozpočet len na to, aby ste niekoho obdarovali, ale sami sa dostanete do mínusu, Vianoce strácajú svoj skutočný zmysel,“ povedal Čikes.