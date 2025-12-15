Slováci budú mať najskromnejšie Vianoce v regióne, tretina chce šetriť na darčekoch viac než vlani

Tohtoročné Vianoce budú pre Slovákov najúspornejšie v celom regióne. Hoci podľa najnovšieho prieskumu nákupného poradcu Heureka patria Slováci medzi tých, ktorí si vianočné nakupovanie užívajú najviac, realita ich peňaženiek je podstatne opatrnejšia. Až 35 percent respondentov na Slovensku deklaruje, že plánuje šetriť viac ako vlani, čo je najviac zo sledovaných krajín. V Česku tento úmysel priznalo 27 percent ľudí a v Maďarsku 31 percent. Paradoxne teda platí, že emócie sú na Slovensku pozitívnejšie, no ekonomické správanie prísnejšie.
Priemerná suma, ktorú sú Slováci pripravení minúť na vianočné darčeky, dosahuje približne 285 eur. V porovnaní s okolitými krajinami je to akýsi regionálny „zlatý stred“. Česi plánujú minúť výrazne viac, okolo 319 eur, zatiaľ čo Maďari sa držia na úrovni približne 229 eur.
Slováci sú mimoriadne citliví na cenu
Rozpočty sú pritom silne diferencované podľa príjmov. Zatiaľ čo najchudobnejší minú na darčeky necelých 180 eur, najmajetnejšia skupina obyvateľov sa dostáva takmer k hranici 500 eur. Rozdiel medzi oboma extrémami je takmer štvornásobný.
Najštedrejšie sú vekové skupiny 35 až 44 rokov, ktoré plánujú minúť v priemere viac ako 300 eur. Naopak, najviac šetria ľudia vo veku 25 až 34 rokov, často rodiny s malými deťmi. Podľa Andreja Wernera, šéfa dátového oddelenia Heureky, je práve táto skupina pod silným tlakom rastúcich životných nákladov. „Najvýraznejšie plánuje šetriť veková skupina 25 až 34 rokov, a to až 41 percent,“ uvádza Werner. Dodáva, že slovenský spotrebiteľ je mimoriadne citlivý na cenu. Pre 27 percent ľudí je jediným alebo rozhodujúcim faktorom, čo je najvyšší podiel v celom regióne.
Prieskum ukazuje, že Slováci vnímajú vianočný nákupný zhon pozitívnejšie než susedia, no to neznamená, že je bez stresu. Až 37 percent Slovákov si ho užíva, no ženy podstatne intenzívnejšie než muži. Zároveň však ženy prežívajú nákupné obdobie aj ako výrazne náročnejšie. Stres je u nich o 40 percent vyšší. Muži sú apatickejší. Tretina z nich uvádza, že je im nakupovanie darčekov „jedno“. Najväčším problémom pre Slovákov však nie sú preplnené obchody či ceny, ale samotná kreativita. Vymýšľanie darčekov frustruje takmer 39 percent ľudí.
Minimum ľudí kupuje na dlh
Ekonomická opatrnosť sa prejavuje aj v tom, ako Slováci financujú svoje nákupy. Väčšina siahne po peniazoch z výplaty, 27 percent využije úspory a iba minimum kupuje darčeky na dlh. Na úver nakupujú najmä tí, ktorí majú buď najnižšie, alebo naopak najvyššie príjmy. „Pozitívnou správou je, že napriek ekonomickým tlakom sa Slováci kvôli Vianociam nezadlžujú,“ upozorňuje Werner.
Prieskum Heureky, ktorý sa uskutočnil v októbri na vzorke takmer troch tisíc respondentov na Slovensku, ukazuje, že spotrebitelia vstupujú do sviatočného obdobia s kombináciou radosti aj finančnej opatrnosti. Vianoce tak budú v tomto roku síce emotívne, no o niečo skromnejšie. Ekonomické signály hovoria jasne. Slovenské domácnosti sú citlivé na ceny, opatrné vo výdavkoch a namiesto dlhov uprednostňujú rozumné hospodárenie. Práve to v čase neistého ekonomického prostredia môže byť najväčším darčekom pre ich finančné zdravie.