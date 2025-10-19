Slováci v bankách nechcú kompromisy, kvalita služieb je pre nich dôležitejšia než výška poplatkov

Slováci si na kvalitu služieb v bankách potrpia viac ako v ktoromkoľvek inom odvetví. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať 365.bank. Z výsledkov vyplýva, že až 61 percent ľudí považuje kvalitný zákaznícky servis, odbornosť personálu a príjemné prostredie v bankách za kľúčové faktory.
V porovnaní s inými oblasťami ide o jednoznačne najvyššie číslo. Napríklad v zdravotníctve zdôrazňuje dôležitosť zákazníckeho servisu 53 percent ľudí a v reštauráciách len 22 percent.
Skúsenosť s bankou Slováci radi zdieľajú
Podľa zistení 365.bank si zákaznícka skúsenosť v bankovníctve drží výnimočné postavenie aj preto, že až dve tretiny Slovákov o svojej skúsenosti s bankou hovoria ďalej. Z nich 43 percent banku odporučilo svojim známym, kým pätina ľudí priznala, že na základe negatívnej skúsenosti naopak od spolupráce odhovárala.
Polovica opýtaných si pred výberom banky overuje recenzie a skúsenosti iných. Najmä cez internet a rodinu, len 14 percent ľudí sa pri rozhodovaní spolieha výlučne na vlastnú intuíciu.
Ochotu platiť viac za lepšiu starostlivosť deklarovalo 57 percent opýtaných, pričom najvýraznejšia je medzi mladými vo veku 18 až 26 rokov. Tam sa pre ňu vyslovili až dve tretiny respondentov. Prieskum tiež ukázal, že kvalitný servis považuje za dôležitejší než cenu každý piaty Slovák.
Rozdiely medzi mužmi a ženami sú výrazné
Zároveň len malá časť ľudí je ochotná tolerovať nižšiu kvalitu výmenou za nižšiu cenu. V bankovníctve by takto uvažovalo 14 percent opýtaných, čo je síce viac ako minulý rok, no stále patrí k najnižším podielom naprieč sektormi.
Zaujímavé sú aj rozdiely medzi pohlaviami. Muži sú viac ochotní obetovať kvalitu služieb pre nižšiu cenu, v bankovníctve by tak urobilo 18 percent mužov oproti 10 percentám žien. Muži sa tiež častejšie rozhodujú podľa značky (25 % oproti 16 % u žien), zatiaľ čo ženy viac ocenia možnosť osobne si produkt či službu vyskúšať.
Zmeny v správaní spotrebiteľov badať aj v iných sektoroch. Počas posledného roka stúpol počet ľudí, ktorí sa pri výbere firmy rozhodujú výhradne podľa ceny, z 6 na 12 percent. Najviac Slováci šetria pri oblečení a potravinách, kde by nižšiu kvalitu tolerovala viac ako polovica populácie.
Naopak, najmenej ochotní robiť kompromisy sú v zdravotníctve. Aj tam však podiel ľudí, ktorí by zvolili lacnejšiu alternatívu, vzrástol zo štyroch na sedem percent.