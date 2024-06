Máte kúpený zájazd a cestovka skrachuje. Zistili ste si vopred, či je poistená proti úpadku?

Nič nevie dovolenku pokaziť viac, ako keď pár dní pred odchodom zistíte, že nemáte s kým vycestovať, pretože vaša cestovka sa rozhodla ukončiť podnikanie. Málokto to vie, ale aj cestovné kancelárie potrebujú poistenie. V dôsledku možných nebezpečenstiev sú cestovné kancelárie podľa zákona povinné zabezpečiť ochranu proti úpadku a poistiť tak svoju činnosť proti insolventnosti.

Nie je to tak dávno, čo napríklad nemecká cestovná kancelária FTI uviedla, že žiada o ochranu pred veriteľmi v prípade platobnej neschopnosti a budúce zájazdy, ktoré si zákazníci zakúpili, budú buď zrušené alebo skrátené. FTI Group sa označuje za tretieho najväčšieho touroperátora v Európe. Na mníchovskom súde podala žiadosť o začatie konkurzného konania.

Cestovná kancelária, ktorá je populárna aj medzi slovenskými zákazníkmi, uviedla, že pracuje na tom, aby sa cesty, ktoré už začali, mohli dokončiť podľa plánu. Avšak zájazdy, ktoré sa ešte nezačali, už pravdepodobne nebudú možné alebo budú možné len čiastočne.

Čo s klientami

Spomínanú situáciu nemajú klienti cestovnej kancelárie ako ovplyvniť obstaraním vlastného cestovného poistenia. Cestovné poistenie totiž slúži na repatriáciu, resp. návrat domov z dovolenky v iných prípadoch ako je vyhlásenie krachu cestovnej kancelárie. Teda ak je to úraz, hospitalizácia, prípadne živelná alebo iná udalosť v mieste dovolenky. Sú to situácie, ktoré znemožňujú pokračovanie v dovolenke, podľa konkrétnej poistnej zmluvy.

V prípade insolventnosti cestovnej kancelárie, ktorá je poistená proti úpadku, resp. insolventnosti, sa klienti obracajú s nárokmi na poisťovateľa danej cestovnej kancelárie, ktorá zájazd zabezpečuje. Ak už klienti vycestovali a cestovná kancelária nezabezpečí ich návrat domov, technickú asistenciu, teda návrat klientov do miesta bydliska, zabezpečuje príslušná poisťovňa cestovnej kancelárie.

„Preto by si mal klient pred vycestovaním, najlepšie už pred kúpou zájazdu, zistiť, či je cestovná kancelária poistená proti úpadku a v akej poisťovni, aby sa v prípade potreby vedel na ňu obrátiť,“ odporúča Slovenská asociácia poisťovní. Ostatné nároky, ako nečerpané služby, je potrebné riešiť po návrate domov, primárne s cestovnou kanceláriou a následne s poisťovňou, v ktorej je cestovná kancelária poistená proti insolventnosti.

Ak bol zájazd zrušený pred jeho nástupom, je potrebné nároky rovnako predložiť cestovnej kancelárii a v prípade, že táto nie je schopná splniť svoje záväzky voči klientovi, tak poisťovateľovi cestovnej kancelárie. Presný postup by mala cestovná kancelária klientom oznámiť primeraným spôsobom.

Všetko závisí od kvalitnej poistky

Nároky klientov sú zo strany poisťovne uspokojované iba do výšky, do ktorej je cestovná kancelária poistená. To môže v konečnom dôsledku podľa poistnej asociácie v niektorých prípadoch znamenať, že nebudú pokryté v plnej výške.

Slovenský zákon o zájazdoch stanovuje, že poistenie je poskytnuté prostredníctvom dohody s poskytovateľom ochrany a sumou vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb.

Riešenie nárokov klientov sa riadi právnymi predpismi krajiny, kde má cestovná kancelária zabezpečujúca zájazd sídlo, ak ide o členské krajiny EÚ. V prípade krajín mimo EÚ, sa subjekty ponúkajúce a predávajúce zájazdy na území SR riadia pri svojej činnosti ustanoveniami predmetného zákona.

Pár rád na záver

Zväčša krachujú tie kancelárie, ktoré sú malé. Najčastejšou príčinou úpadku kancelárii je nekorektné podnikanie a to, že kancelárie nakúpia produkty, ktoré nemôžu predať.

Pred zakúpením zájazdu si vyberajte len overené cestovné kancelárie. Existuje ich niekoľko, dôkladne si všetky informácie overte. Zamerajte sa na históriu cestovky, či recenzie.

Overte si, či je poistená. Informácie o poistení by mali byť súčasťou cestovnej zmluvy. Ak to tak nie je, vyžiadajte si ich. Platnosť poistenia si môžete následne preveriť aj u konkrétnej poisťovne.