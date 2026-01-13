Keď napadne sneh, padá istota. Kto nesie zodpovednosť za zimné škody?

Slovensko v posledných dňoch zasiahli silné mrazy a sneženie, ktoré so sebou prinášajú nielen komplikácie v doprave, ale aj výrazné finančné riziká pre domácnosti, obce a firmy. Zľadovatené chodníky, prasknuté potrubia, padajúci sneh zo striech či dopravné nehody na klzkej vozovke každoročne spôsobujú tisíce poistných udalostí.
Práve zimné obdobie pritom často odhalí, či majú ľudia svoje poistenie nastavené správne, alebo sa budú musieť s nákladmi vyrovnať z vlastného vrecka.
Pošmyknutia a otázka zodpovednosti
Štatistiky Uniqa poisťovne ukazujú, že najčastejšími zimnými úrazmi sú zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov a poranenia hlavy spôsobené pádmi na zľadovatených chodníkoch. Zranení môžu čerpať plnenie z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky, no v určitých prípadoch vzniká aj nárok na náhradu škody zo strany obce alebo mesta.
Cestný zákon jasne definuje, že správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za problémy v schodnosti chodníkov určených pre chodcov, pokiaľ nepreukážu, že ich nebolo možné odstrániť alebo na ne primerane upozorniť. Ak má obec uzatvorené poistenie zodpovednosti, poškodení si môžu uplatniť náhradu škody na zdraví aj majetku, vrátane bolestného, straty na zárobku či poškodených osobných vecí.
Ako však upozorňuje manažér poistenia majetku Uniqa Zdeněk Hruška, kľúčovým faktorom je preukázanie príčin úrazu. „V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka,“ povedal. Bez dôkazov môže poisťovňa plnenie krátiť alebo odmietnuť.
Keď zima poškodí domy a byty
Okrem úrazov patria k najčastejším zimným škodám prasknuté vodovodné potrubia. Podľa Uniqa vznikajú najmä v dôsledku náhlych teplotných výkyvov a nedostatočnej údržby nehnuteľností. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti takéto škody kryje, poisťovňa však skúma, či majiteľ urobil primerané preventívne opatrenia, napríklad vypustenie vody pri dlhšej neprítomnosti.
„Poistenie kryje účelnú opravu poškodeného miesta, nie kompletnú renováciu celej miestnosti,“ upozorňuje Zdeněk Hruška. Ak uniknutá voda spôsobí škodu susedom, do hry vstupuje poistenie zodpovednosti, ktoré je často súčasťou balíka poistenia bývania.
Osobitnou kapitolou sú škody spôsobené pádom snehu, ľadu alebo stromov. V týchto prípadoch poisťovne posudzujú, či vlastník alebo správca budovy nezanedbal údržbu. Výnimkou sú situácie vyššej moci, napríklad náhla víchrica, pri ktorých zodpovednosť vlastníka zaniká.
Poistenie zodpovednosti ako kľúčový štít
Na význam poistenia zodpovednosti upozorňuje aj FinGO.sk. Podľa riaditeľky pre neživotné poistenie spoločnosti Juliany Arvaiovej ľudia často podceňujú riziká, ktoré vznikajú priamo na ich pozemku. „Ak sa niekto pošmykne na vašom dvore alebo zo strechy domu spadne sneh na okoloidúceho, za škodu zodpovedá vlastník nehnuteľnosti,“ vysvetľuje.
Zatiaľ čo za priľahlé chodníky zodpovedajú správcovia komunikácií, škody na vlastnom pozemku idú na ťarchu majiteľa. Práve v takýchto prípadoch dokáže poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti ochrániť rodinný rozpočet pred vysokými nákladmi. Odborníci preto odporúčajú nespoliehať sa na základné poistné balíky, ale mať komplexné krytie vrátane zodpovednosti.
Šmyk na ceste: PZP nestačí
Zimné podmienky sa podpisujú aj pod zvýšený počet dopravných nehôd. Mnohí vodiči si však až pri nehode uvedomia rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením. Ako vysvetľuje poistná analytička Swiss Life Select Erika Šabíková, PZP chráni len škody, ktoré spôsobíte iným.
„Ak v šmyku poškodíte svoje vlastné auto, PZP vám opravu nezaplatí,“ upozorňuje. Na krytie vlastných škôd slúži havarijné poistenie, ktoré musí obsahovať riziko havárie. Šmyk sa síce neuvádza ako samostatné riziko, no škody z neho sa posudzujú práve ako havária. „PZP je povinnosť a KASKO je istota,“ hovorí Šabíková.
Zima ako test pripravenosti
Mrazy a sneh každoročne preverujú nielen technický stav domov a áut, ale aj kvalitu poistných zmlúv. Či už ide o úraz na chodníku, vytopený byt alebo haváriu na klzkej ceste, výsledok často závisí od toho, či má človek správne nastavené poistenie a dokáže preukázať vznik škody.
Zima tak nie je len sezónnym problémom, ale aj pripomienkou, že prevencia a dobré poistenie sú investíciou, ktorá sa môže rýchlo vrátiť.