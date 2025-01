Kryptomeny stvoria prvého bilionára na svete. Kto ním bude?

Kryptomeny nepredstavujú len technologickú revolúciu, ale aj miesto, kde sa tvorí nové bohatstvo. Ako tento sektor naberá na sile, vyvstáva otázka, kto bude prvým bilionárom na svete. Odborníci poukazujú na viacero možných kandidátov, ktoré sú spojené s kryptomenami.

Satoshi Nakamoto

Najčastejšie diskutovaným menom je Satoshi Nakamoto, anonymný tvorca Bitcoinu. Nakamoto vlastní približne milión Bitcoinov, čo pri súčasných cenách predstavuje majetok presahujúci 100 miliárd dolárov.

Chcete vedieť viac? Navštívte web Trader 2.0

Ak by cena Bitcoinu dosiahla hodnotu jedného milióna dolárov za kus, Satoshi by sa stal prvým bilionárom na svete. A to bez toho, aby sme poznali jeho identitu.

Changpeng Zhao

Ďalším kandidátom je Changpeng Zhao (CZ), zakladateľ najväčšej kryptomenovej burzy Binance. Podľa odhadov jeho čistý majetok dosahuje hodnotu viac ako 10 miliárd dolárov, čo z neho robí jedného z najbohatších ľudí v kryptomenách.

Binance nie je len obchodnou platformou, ale aj ekosystémom zahŕňajúcim DeFi, NFT a ďalšie inovácie. Ak CZ dokáže udržať Binance na špici trhu, jeho bohatstvo by mohlo narásť až do biliónových výšok.

Sledujte Trader 2.0 na Instagrame a ostaňte informovaní

Foto: Shutterstock

Ďalší kandidáti

Kandidátmi na prvého bilionára sú aj vizionári ako Vitalik Buterin, spoluzakladateľ Etherea, alebo Brian Armstrong, zakladateľ Coinbase. Obaja sú hlavným hnacím motorom vo vývoji v kryptomenovom svete.

Analytici upozorňujú, že prvý bilionár môže vzísť aj z nových projektov, ako sú decentralizované financie (DeFi) alebo metaverse. Tieto sektory ponúkajú nielen inovácie, ale aj obrovský finančný potenciál. Kryptomeny sú čoraz viac uznávané ako seriózna trieda aktív, čo prilákalo miliardové investície zo strany inštitúcií.

Využi rast kryptomien – Aktuálna ponuka členstiev Trader 2.0

Nech už sa prvý bilionár volá akokoľvek, kryptomeny dokazujú, že môžu zmeniť finančný svet i osudy jednotlivcov.

Informačný servis