Čo robiť v prípade šmyku? Expertka radí, ako sa pripraviť na zimné cesty

Zima radikálne mení vodičské podmienky. Odborníčka preto radí, ako sa pripraviť na zimné cesty a čo robiť v prípade šmyku. Expertka na bezpečnú jazdu Lucia Solomon zo SuperDRIVE upozornila, že keď sa na cestách strieda čerstvá vrstva snehu, utlačené koľaje aj kašovitá vrstva snehu a vietor tvorí snehové jazyky či záveje, zima vtedy zakryje nerovnosti na komunikáciách, zúži pruhy, vymaže vodorovné značenie a núti auto držať sa vytvorených koľají.
Stačí však podľa jej slov nenápadná strata priľnavosti, a už sa to začína. „Brzdná dráha vozidla sa na ľade predlžuje dva až šesťkrát v porovnaní so suchou cestou,“ upozornila Solomom.
Najčastejšie chyby
Policajné údaje hovoria o tom, že na zasnežené a zamrznuté cesty a cesty s roztopeným snehom pripadá na Slovensku približne 20 percent úmrtí na cestách.
Uzavreté priechody, obmedzená premávka električiek aj nehody. Sneženie skomplikovalo dopravnú situáciu na Slovensku - VIDEO, FOTO
„Najviac chýb robíme v zime práve vtedy, keď máme pocit, že je to ešte v pohode. Niekedy vozovka vyzerá len mokrá, no v skutočnosti môže mať na sebe tenkú vrstvu ľadu,“ varuje expertka na bezpečnú jazdu. Najčastejšie chyby, ktorých sa vodiči podľa jej slov dopúšťajú v zime sú zvýšená rýchlosť, malé odstupy, nesprávne brzdenie, prudké manévrovanie, podcenenie takzvaného čierneho ľadu, podceňované pneumatiky a tiež zlá príprava vozidla.
Upozornila, že nie každý, kto má all-wheel drive (AWD), je automaticky v bezpečí. „AWD pomáha pri rozjazde, ale neznamená lepšiu brzdnú dráhu alebo odolnosť voči šmyku. Naopak, pri brzdení má AWD nevýhody vyššej hmotnosti a teda aj dlhšej brzdnej dráhy,“ vysvetlila odborníčka.
Zradný čierny ľad
Ak je úsek silne zľadovatený, brzdná dráha sa predlžuje a manévrovanie je obmedzené. Ak už auto príde do šmyku, je neskoro riešiť, či sú na vine zlé pneumatiky alebo či boli rýchlosť a odstup správne. Expertka vysvetlila, že čierny ľad je zradný preto, že ho často nevidieť. Cesta pôsobí iba tmavo a vlhko. Zradné sú podľa nej aj miesta, kde je iná teplota, než o niekoľko metrov ďalej.
Letisko M.R. Štefánika museli pre nepriaznivé počasie dočasne uzavrieť
„Mosty a nadjazdy môžu zamŕzať skôr, než bežná cesta, pretože sú zospodu vystavené studenému vzduchu a vetru. Keď je teplota okolo nuly a cesta vyzerá obyčajne, práve vtedy treba zbystriť. Na mostoch, v tieni a na otvorených úsekoch môže byť priľnavosť zrazu polovičná a vy si to uvedomíte až v momente, keď sa auto šmýka,“ upozornila Solomon. Je preto nutné sledovať teplotu a pozerať oveľa viac dopredu a priam predvídať, kde čierny ľad hrozí. Odborníčka radí plynulo spomaliť a nerobiť žiadne prudké manévre.
Ak je na ceste ľad, nejde pritom iba o rýchlosť, ale aj o odstup. Brzdné dráhy môžu byť totiž až šesťnásobne dlhšie než bežne. „Pri pneumatikách platí jednoduché pravidlo: nie je to detail, je to základ. Zákon rieši minimálnu hĺbku hlavných drážok pri povinnosti zimných pneumatík na tri milimetre. My však vodičom hovoríme otvorene. Nechcete jazdiť na zákonné minimum, chcete jazdiť na bezpečné minimum. Pri zime je rozdiel medzi tromi a štyrmi milimetrami často rozdielom medzi kontrolou a šmykom,“ vysvetlila odborníčka.
Krízová situácia
Ako podotkla, v krízovej situácii zvyčajne nezlyháva technika, ale človek. Upozornila, že prudké brzdenie, trhnutie volantom a boj s autom spôsobí, že aj z malého šmyku vznikne veľký problém. Najhoršie čo vodič môže urobiť je podľa nej panikárenie, trhnutie volantu či skočenie na brzdu. „Auto reaguje s oneskorením a vy ho prudkými pohybmi len rozhádžete. V šmyku je najdôležitejší správny reflex a chladná hlava ,“ doplnila Solomon.
Sneženie aj poľadovica, potom zmena a oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní - FOTO
Expertka radí, že v šmyku treba uvoľniť plyn, pozerať sa tam, kam sa chcete dostať a jemne korigovať smer volantom. „Telo má prirodzenú tendenciu zafixovať prekážku a presne tam potom auto aj ide. Dôležité je aj pochopiť, že existujú dva hlavné typy šmykov. Pri nedotáčavosti sa auto tlačí rovno a nechce zatočiť. Typicky pomôže ubrať plyn a netočiť volantom hekticky. Pri pretáčavosti sa zas zadok snaží predbehnúť predok; tam prichádza práca volantom proti smeru šmyku a pokojné nohy,“ povedala odborníčka.
Dôležité je podľa nej si uvedomiť, že šmyk je možné zachrániť len v prvých sekundách jeho vzniku. Vodič totiž nemá čas rozmýšľať, navyše je často zľaknutý, čo spomaľuje jeho reakciu. Kľúčové je podľa nej mať správne reflexy a reakciu na šmyky.
Snehové reťaze
Keď mrzne, veľmi riskantné môže byť aj predbiehanie. Ak je potrebné predbiehať, treba to robiť plynulo a s citom, a teda nestláčať plyn prudko, náhle nebrzdiť ani prudko nevytočiť volant.
„Pridávame rovnomerne, aby kolesá mali lepšiu trakciu, a držíme stabilný jazdný štýl. Odporúčame nepredbiehať, ak nemáme dostatočný odstup, viditeľnosť alebo priestor – v zime sa situácia mení rýchlo a viditeľnosť je horšia,” dodala Solomon, ktorá súčasne upozornila aj na to, čo v aute počas zimy nesmie chýbať. V zime je vždy potrebné mať v aute škrabku na ľad, metlu na sneh, nemrznúcu zmes do ostrekovačov, nabitú powerbanku a prípadne núdzové svietidlo a teplú deku.
„Ak vozíte snehové reťaze, nenechávajte ich len tak v kufri. Skúste si ich doma nasadiť nanečisto. V mraze a vetre je každý krok zložitejší a v teréne oceníte, že presne viete, čo robiť. No pozor, reťaze predlžujú brzdnú dráhu, preto brzdenie s reťazami vyžaduje jemný prístup,“ doplnila expertka. Na záver upozornila, že sneh zo strechy či kapoty pri brzdení ľahko preletí na čelné sklo, alebo zasype vodiča za nami. Špinavé svetlá zase skracujú dohľad a nevhodná zmes v ostrekovačoch môže vodiča nechať v kritickej chvíli naslepo.